Коркинский район возглавила Наталья Лощинина

Главой Коркинского муниципального района (Челябинская область) единогласно избрана 43-летняя Наталья Лощинина.

Соответствующее решение принято сегодня, 15 ноября, на заседании Собрания депутатов Коркинского района.

Напомним, конкурсная комиссия предложила парламентариям три кандидатуры для избрания на пост главы района: председатель Собрания депутатов Коркинского муниципального района Наталья Лощинина, заместитель главы Коркинского городского поселения Вадим Галямов и пенсионер МВД РФ Андрей Семенов. Депутаты единогласно отдали свои голоса единственной среди кандидатов женщине.

Сразу же на заседании Наталья Лощинина сложила полномочия депутата и спикера районного Собрания. Председателем избран Николай Швец.

25 сентября 2015 года Наталья Лощинина была избрана председателем Собрания депутатов. Ради поста спикера Наталья Лощинина приняла решение о временной приостановке членства в партии «Справедливая Россия» (на период работы спикером).

Источники заверяют, что избрание Натальи Лощининой не стало ни для кого неожиданностью. Ее кандидатура согласована с губернатором и Русской медной компанией, у которой свои интересы в Коркино (с одной стороны, отходами Томинского ГОКа планируют засыпать коркинский разрез, а это не всем нравится. С другой стороны, компания уже вкладывает свои средств в развитие района и хочет контролировать ситуацию в муниципалитете).

Напомним, предыдущий глава Евгений Валахов досрочно ушел в отставку 19 сентября 2018 года (сейчас он руководит техникумом в Челябинске). Официально он покинул занимаемый пост по состоянию здоровья. А 31 октября он ушел с поста секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Это место занял глава Коркинского городского поселения Дмитрий Гатов. Были слухи, что Наталья Лощинина вступит в ряды единороссов и возглавит местное отделение, но этого не случилось.

Справка.

Наталья Лощинина родилась 13 ноября 1975 года в городе Ленинград. У нее два высших образования техническое и юридическое (агроинженерный университет (ЧГАУ) и ЮУрГУ).

С 199 по 2005 годы работала главным юрисконсультом по вопросам несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в фонде социального страхования РФ города Коркино.

С 2005 по 2010 годы- зампредседателя Совета депутатов Коркинского городского поселения. В течение пяти лет – с 2010 по 215 годы – руководила ООО «Юридическая Защита».

С 2015 года до настоящего времени – председатель Собрания депутатов Коркинского муниципального района.

Замужем, воспитывает двоих сыновей.