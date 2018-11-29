Лощинина ушла от эсеров к «Единой России»

Глава Коркинского муниципального района (Челябинская область), бывший эсер Наталья Лощинина вступила в ряды партии «Единая Россия».

Напомним, до сентября 2015 года Наталья Лощинина была активным членом партии «Справедливая Россия». Но после избрания в состав Собрания депутатов района и назначения на пост спикера она временно приостановила членство в партии «Справедливая Россия» (на период работы спикером), согласовав это решение с руководителем партии Сергеем Мироновым и лидером регионального отделения Валерием Гартунгом.

Теперь Наталья Лощинина приняла решение стать членом партии «Единая Россия» и попросила поддержать ее. Члены политсовета, рассмотрев ее заявление, единогласно проголосовали за принятие главы района в свои ряды. Секретарь местного отделения, глава Коркинского городского поселения Дмитрий Гатов поздравил нового члена партии с избранием на важный пост и пожелал успешного сотрудничества на благо развития Коркинского района.

Напомним, ранее местное отделение партии всегда возглавлял глава района. Но после досрочной отставки предыдущего главы Евгения Валахова и его ухода на работу в Челябинск, местные единороссы избрали своим новым лидером главу Коркинского городского поселения Дмитрия Гатова. На тот момент новый глава района Наталья Лощинина была временно беспартийной.