Марина Карелина отказывается от мандата депутата Челябинской городской думы

В городском парламенте подтвердили информацию о том, что заявление поступило. Но рассматривать его и принимать решение будет Совет депутатов Центрального района Челябинска. Именно он делегировал Карелину в состав Гордумы (каждый районный совет выдвигал по семь человек).

В Челябинской городской думе не комментируют причины такого шага депутата. Вероятнее всего, ей придется озвучить их своих коллегам на заседании Совета районных депутатов. Оно состоится 19 апреля.

Марина Карелина родилась 6 июля 1980 года в Краснодарском крае. Окончила МГУ имени Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление». Она является директором ООО «Управляющая компания "ПаркСити"».