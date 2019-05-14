Миасские депутаты станут самими открытыми в регионе

Собрание депутатов Миасского городского округа станет самым открытым в Челябинской области среди законодательных органов местной власти.

С сегодняшнего дня, 14 мая, со всех заседаний депутатских комиссии и сессий будут вестись прямые трансляции. А скучно на заседаниях у мисских парламентариев никогда не бывает. То активисты устраивают «шоу» во время первого отчета главы округа Григория Тонких перед народными избранниками (не были унылыми и отчеты других глав, которые сейчас вынуждены проводить все свое время в СИЗО или под домашним арестом).

То депутаты отказываются выполнять требования губернатора о лишении полномочий их коллеги, скрывшего часть своего имущества, срывая сессии, и практически в полном составе игнорируют повторное обращение главы региона и прокуратуры. Выборы главы города – это отдельный, захватывающий сериал, не обходящийся без интриг и сюрпризов.

Не дают скучать и городские общественники. Они постоянно своими публичными акциями пытаются привлечь к себе внимание. Как рассказал наш источник, на днях одна из местных активисток устроила лекцию для всех желающих про раздельный сбор мусора. О встрече она объявила в соцсетях и провела ее в ресторане. Активистка громко требовала предоставления доступа на все комиссии, заседания, совещания, при этом сама не пустила на свою лекцию администратора самой массовой группы ВК «Свободный Миасс» для ведения прямой трансляции.

На сегодня ни в одном муниципальном образовании Собрание депутатов не может похвастаться такой открытостью, как это планирует сделать Миасс. Челябинская городская дума не ведет трансляций ни с одного заседания комиссии, ни с сессий, ни с общественных слушаний. Заседания Законодательного собрания Челябинской области всегда проходят в прямом эфире. Публичные слушания, организуемые ЗСО, также доступны для всех желающих. Правда, пока трансляция с заседаний комитетов регионального парламента не ведутся. Правительство области в открытом режиме проводит свои заседания, а мэрия Челябинска – традиционные аппаратные главы по понедельникам.

Фото: https://newsmiass.ru