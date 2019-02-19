Миасским депутатам предстоит повторно рассмотреть вопрос о лишении полномочий их коллеги

Собранию депутатов Миасского городского округа (Челябинская область) придется повторно рассмотреть заявление губернатора о досрочном прекращении полномочий депутата Фатиха Мамлеева, в декларациях которого были выявлены серьезные нарушения.

Накануне, 18 февраля, Челябинский областной суд оставил без изменения решение Миасского городского суда, признавшее незаконным решение собрания депутатов от 28 сентября 2018 года о применении мер юридической ответственности к депутату Фатиху Мамлееву. Кроме того, суд обязал Собрание повторно рассмотреть заявление губернатора о досрочном прекращении полномочий депутата (суд не может обязать депутатов лишить полномочий их коллегу).

Напомним, губернатор Борис Дубровский направил в Миасское Собрание письмо с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий Мамлеева и Голяновского за допущенные ими нарушения в декларации.

Фатих Мамлеев не указал имеющиеся в его собственности 7 земельных участков; счета, открытые в банках на его имя; утаил доход в размере 1,2 миллиона рублей, полученный от продажи земельного участка, и скрыл сведения о подаренном им участке. Миасские депутаты, рассмотрев рекомендации губернатора, решили ограничиться лишь лишением Мамлеева права выступления на заседаниях Собрания до конца 2018 года. Виктору Голяновскому вынесли порицание (у него ошибки в декларации носили формальный характер).

Прокурор Миасса посчитал решение депутатов по Мамлееву незаконным, нарушающим интересы государства и Миасского городского округа и подал иск в суд. Он требовал отменить решение Миасского Собрания и лишить Мамлеева депутатских полномочий.

Суд, рассмотрев все представленные материалы и выслушав доводы всех сторон, принял решение частично удовлетворить иск прокурора.

На обжалование данного решения суда был дан один месяц. Срок истек 26 декабря. И в этот день Фатих Мамлеев подал в Миасский городской суд апелляционную жалобу. Представитель депутатского корпуса и адвокат Мамлеева возражали против удовлетворения иска прокурора. Апелляцию подал и Фатих Мамлеев, он настаивал на отмене решения Миасского горсуда и принятии нового решения об отказе в удовлетворении иска.

Прокурор также обжаловал решение, попросив удовлетворить иск в полном объеме. Суд апелляционной инстанции согласился с доводами районного суда, решение признал законным и обоснованным. Решение вступило в законную силу.