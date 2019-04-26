Миасский депутат остался при мандате

Собрание депутатов Миасского городского округа (Челябинская область) повторно отказалось выполнять требование экс-губернатора о досрочном прекращении полномочий депутата Фатиха Мамлеева, в декларации о доходах и имуществе которого были выявлены серьезные нарушения.

Этот вопрос рассматривался сегодня, 26 апреля, на очередной сессии. Всего два депутата проголосовали «против» лишения депутатского мандата Фатиха Мамлеева, один не голосал (это был сам Мамлеев) и 17 парламентариев воздержались. Комиссия по законности, рассматривавшая этот вопрос, не давала депутатам рекомендаций, какое решение принять.

Напомним, губернатор Борис Дубровский в 2018 году направил в Миасское Собрание письмо с требованием рассмотреть вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий депутатов Фатиха Мамлеева и Виктора Голяновского за допущенные ими нарушения в декларации. Миасские депутаты, рассмотрев рекомендации губернатора, решили ограничиться лишь лишением Мамлеева права выступления на заседаниях Собрания до конца 2018 года. Голяновскому было вынесено порицание.

Прокурор Миасса посчитал решение Собрания незаконным, потребовал его отменить и лишить Мамлеева депутатских полномочий. Миасский суд частично удовлетворил иск главы надзорного ведомства. Прокурор и Мамлеев обжаловали решение суда. Челябинский областной суд оставил без изменения решение Миасского городского суда. Кроме того, суд обязал Собрание повторно рассмотреть заявление губернатора о досрочном прекращении полномочий депутата (суд не может обязать депутатов лишить полномочий их коллегу).

В марте Борис Дубровский ушел в отставку, но вопрос о лишении полномочий депутата по его требованию не был закрыт.