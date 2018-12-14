Министр финансов Челябинской области Пшеницын отмечен благодарностью главы СФ Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объявила благодарность министру финансов Челябинской области Андрею Пшеницыну.
Руководитель южноуральского минфина отмечен благодарностью Совета Федерации РФ за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие экономики Челябинской области.
По словам министра, с верхней палатой парламента страны сегодня выстроены тесные и конструктивные отношения. «Мы очень много работаем с сенаторами от Челябинской области, обращаемся к Валентине Ивановне Матвиенко по вопросам сбалансированности региональных бюджетов, укрепления их финансовых основ, разграничения полномочий между уровнями власти, межбюджетных отношений в целом», – рассказал Андрей Пшеницын.
Министр выразил признательность Верхней палате парламента за поддержку большинства наших предложений региона. «Были поддержаны инициативы по пересмотру системы зачисления в регионы акцизов на крепкий алкоголь, упрощению условий реструктуризации бюджетных кредитов для наименее закредитованных регионов», - привел примеры глава южноуральского минфина.
Награду Андрею Пшеницыну вручил сенатор от Челябинской области Олег Цепкин. «Совет Федерации глубоко погружен в дела Челябинской области, совместно с губернатором Борисом Александровичем Дубровским вникает и разбирается во всех сферах деятельности региона, - подчеркнул сенатор. - Об этом говорит оценка, которая сегодня была дана в виде наград председателя Совета Федерации».
Олег Цепкин пожелал главным финансистам региона дальнейшей сплоченной командной работы, а самой Челябинской области - процветания и стабильности.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул: «Валентина Ивановна всегда говорит, что Совет Федерации - это палата регионов. Мы в очередной раз увидели это воочию. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».