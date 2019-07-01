Мякуш: «Единая Россия» готова оказать Алексею Текслеру всю необходимую поддержку на выборах

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» окажет всестороннюю поддержку главе региона Алексею Текслеру в проведении кампании по выборам губернатора Челябинской области.

Соответствующее постановление одобрено сегодня, 1 июля, на XXXIII региональной Конференции партии.

«Мы приняли решение поддержать на предстоящих выборах губернатора кандидатуру Алексея Текслера, - отметил Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш. – Наша позиция выработана в результате серьезных и длительных консультаций на федеральном и региональном уровнях».

Как пояснил Владимир Мякуш, сегодня единороссы видят в Алексее Текслере нового лидера, который обладает всеми возможностями, в том числе и полной поддержкой на федеральном уровне, чтобы обеспечить выполнение поставленных президентом Владимиром Путиным задач. «Речь идет о необходимости прорыва по всем ключевым направлениям работы государства», - уточнил спикер.

Алексей Текслер подал документы в облизбирком на следующий день после старта избирательной кампании, пятого июня. Он принял решение бороться за пост главы региона как самовыдвиженец. Как пояснил Владимир Мякуш, это решение главы региона вполне объяснимо. Алексей Текслер хочет показать южноуральцам, что он готов представлять интересы всех без исключения жителей области, а не только тех, кто разделяет взгляды той или иной партии.

Самовыдвиженцам нужно собрать подписи 13 тысяч 166 жителей Челябинской области и 266 южноуральских депутатов. Единороссы активно помогали Алексею Текслеру собирать необходимые для выдвижения подписи. «Все необходимые подписи собраны. Я думаю, что «Единая Россия» внесла самый весомый вклад в решение этой задачи. Мы в несколько раз превзошли цифры, которые были установлены. Сегодня идет проверка подписей», - пояснил Владимир Мякуш.

На последующих этапах избирательной кампании единороссы намерены также эффективно взаимодействовать со штабом Алексея Текслера и решать новые задачи. «Я думаю, что у нас достаточно партийного и организационного ресурса для того, чтобы оказать качественную поддержку и обеспечить победу поддерживаемому нами кандидату, - уверен лидер южноуральских единороссов. - Главное – то, что мы готовы работать вместе и добиваться решения тех проблем, которые беспокоят большинство южноуральцев». По его словам, в дальнейшем предстоит много работы в таких направлениях, как привлечение инвестиций, развитие экономики, создание высокотехнологичных рабочих мест, оздоровление экологической ситуации, повышение качества здравоохранения, образования и социальной защиты, строительство дорог, газификации и благоустройство наших городов и сел.

Кроме того, партия уже сформировала списки своих кандидатов на все мандаты, которые будут распределены в 32 муниципальных образованиях. Поддержка традиционно будет оказываться исключительно победителям предварительного голосования. В этом году по результатам ПГ депутатский корпус обновится минимум на 50%.

Всего в области будут распределены 495 мандатов, из них 455 мандатов – на основных выборах, 40 - на дополнительных.

Напомним, Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» первым заявило (еще в марте 2019 года), что окажет поддержку Алексею Текслеру на предстоящих в сентябре выборах губернатора, независимо от выбранного им способа выдвижения.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» на конференции, прошедшей 29 июня, также приняло решение о поддержке кандидатуры Алексея Текслера на предстоящих выборах губернатора.