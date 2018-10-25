Мякуш: «Единая Россия» поддержит кандидатуру действующего губернатора на предстоящих выборах

Партия «Единая Россия» поддержит кандидатуру действующего губернатора Бориса Дубровского на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Об этом заявил секретарь Челябинского регионального отделения партии, председатель Заксобрания области и глава фракции «Единая Россия» в региональном парламенте области Владимир Мякуш на состоявшемся сегодня, 25 октября, заседании фракции.

Напомним, в понедельник, 22 октября, Борис Дубровский заявил о своем желании баллотироваться на второй срок.

«Партия «Единая Россия» поддерживает кандидатуру действующего губернатора, - сообщил Владимир Мякуш. - Борис Дубровский много сделал для региона, особенно в области привлечения инвестиций».

По словам главного единоросса, благодаря усилиям Бориса Дубровского саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут именно в Челябинске. И город к этому моменту сможет существенно преобразиться, получив дополнительные федеральные вливания и средства частных инвесторов.

Владимир Мякуш с сожалением констатировал, что в настоящий момент рейтинг партии пошатнулся. И произошло это после того, как единороссы взяли на себя всю ответственность за реформирование пенсионной системы. «Некоторые люди посчитали, что мы заняли неправильную позицию. Но мы понимаем, что должны были на себя взять эту ответственность, чтобы будущие поколения могли жить лучше», - пояснил глава Челябинского регионального отделения партии.

Владимир Мякуш напомнил, что 8 сентября 2019 года южноуральцам предстоит избирать не только губернатора. «Пройдут выборы органов МСУ и сложные выборы в Челябинске - будут избираться депутаты районных Советов и из их числа затем формироваться Челябинская городская Дума», - уточнил Мякуш.

В настоящий момент начинается активная подготовка к предварительному голосованию, по итогам которой определятся кандидаты. «На выборах всех уровней главным критерием выдвижения от партии «Единая Россия» будет победа на предварительном голосовании, - пояснил Владимир Мякуш. - Победил кандидат на праймериз - мы его выдвигаем на основные выборы».