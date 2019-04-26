Мякуш: Решение о дате проведения выборов губернатора Челябинской области примем 30 мая

Решение о дате проведения выборов губернатора Челябинской области будет принято 30 мая на внеочередном заседании регионального парламента.

Сегодня, 26 апреля, на заседании Законодательного собрания области были внесены изменения в региональный закон о выборах губернатора Челябинской области.

Как сообщил председатель областной избирательной комиссии области Сергей Обертас, решение о назначении выборов губернатора Челябинской области должно быть принято с 30 мая по 9 июня.

Как пояснил председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш, дата выборов будет назначена на внеочередном заседании регионального парламента. «30 мая проведем внеочередное заседание Законодательного собрания и примем решение о дате проведения выборов», - пояснил спикер.

Напомним, выборы губернатора в Челябинской области должны состояться 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Губернатор будет избран на 5 лет.

На прошлых выборах за пост главы региона боролись четверо кандидатов: 34-летний генеральный директор ЗАО «Брижанин и партнеры» Владимир Брижанин (кандидат от партии «Города России»), 56-летний врио губернатора Борис Дубровский (поддержан «Единой Россией»), 47-летний адвокат в коллегии адвокатов «Южно-Уральский адвокатский центр» Константин Нациевский (от КПРФ), 33-летний помощник депутата Государственной Думы ФС РФ по работе в Челябинской области Виталий Пашин (от ЛДПР). Тогда победу одержал Борис Дубровский, за которого отдали свои голоса 86,37% южноуральцев, принявших участие в голосовании.

Но избранный губернатор не доработал до окончания отведенного ему срока полномочий. Еще осенью 2018 года Борис Дубровский заявлял, что не намерен уходить в отставку и готов повторно переизбираться на пост главы региона. При этом он уточнял, если президент примет решение об его отставке, он его выполнит и не будет претендовать на второй срок. В итоге в марте 2019 года Дубровский досрочно ушел в отставку.

Его предшественник Михаил Юревич также досрочно ушел в отставку.

На сегодня временно исполняет обязанности губернатора Алексей Текслер. Он уже заявил о намерении участвовать в выборах губернатора в порядке самовыдвижения. О планах по участию в выборах говорили и кандидаты от КПРФ и ЛДПР – Нациевский и Пашин. В борьбу планируют вступить лидер «СТОП ГОК» Василий Московец и ывший член Избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев.