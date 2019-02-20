Мякуш: С полной уверенностью могу назвать послание президента 2019 года социальным

Председатель Законодательного Собрания области, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш назвал социальным Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Спикер отметил, что президент определил главную задачу органов власти всех уровней – сбережение народа, поддержка семьи. Этой теме был посвящен большой блок послания был посвящен этой теме. «Были названы вполне конкретные инициативы, которые необходимо воспринимать как поручения», - подчеркнул Владимир Мякуш.

Так, Владимир Путин поручил ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. Из федерального бюджета «гасить» 450 тысяч рублей за ипотечный кредит многодетной семьи. С учетом материнского капитала сумма поддержки составит 900 тысяч рублей.

Кроме того, президент предложил для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, распространить программу льготной ипотеки на весь срок действия ипотечного кредита. Ставка для таких семей по льготе составляет всего 6%, остальное доплачивает государство.

Глава государства предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка.

Владимир Путин поставил задачу перед регионами до конца 2021 года полностью решить проблему с яслями.

Правительству РФ на условиях софинансирования с регионами поручено, уже начиная со следующего года, оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта. Субъектам предложено разработать дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми.

«Депутатский корпус Законодательного Собрания внесет изменения в законы в этой сфере», - заверил председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Спикер особо отметил инициативы главы государства по «ипотечным каникулам» и отсрочке платежа по кредитам для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. «Предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее», - заявил Владимир Путин.

По мнению Владимира Мякуша, это очень важное предложение. «С подобными людскими историями нам часто приходится сталкиваться в депутатской работе и порой вести переговоры с банками. Люди ждут реализации этих инициатив», - подчеркнул глава регионального парламента, лидер южноуральских единороссов.

Владимир Мякуш также отметил, что в послании президент уделил особое внимание одной из самых горячих тем для населения – доступности медицинской помощи. Вместе с проблемами глава государства озвучил конкретное поручение – должны быть созданы более полутора тысяч врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов.

Президент не обошел вниманием и кадровый вопрос в здравоохранении. Президент выступил с предложением снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На сегодня возраст участников ограничен до 50 лет. Теперь выплаты в размере 1 миллиона рублей и 500 тысяч рублей смогут получать соответственно врачи и фельдшера независимо от возраста при переезде на работу в село, рабочие поселки и в малые города (с численностью до 50 тысяч человек). «И что самое важное, Владимир Владимирович предложил распространить эту практику на сферу образования и призвал запустить с 2020 года программу “Земский учитель”», - отметил Владимир Мякуш.

Для Челябинской области остается актуальной тема экологии. Инициатива губернатора Бориса Дубровского о квотировании выбросов для промышленных предприятий нашла поддержку у президента. Глава государства поручил Госдуме принять соответствующий законопроект уже в весеннюю сессию, несмотря на сопротивление влиятельных лоббистов.

Владимир Мякуш отметил, что Челябинская область прозвучала в нынешнем послании президента с позитивной стороны. Владимир Путин привел регион в качестве примера создания природных парков. На Южном Урале появится национальный парк Зигальга.