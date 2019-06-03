На смену Гаттарову пришел Егор Ковальчук, но функционал у него будет другой

Заместителем губернатора Челябинской области, который будет курировать экономический блок, назначен 46-летний Егор Ковальчук. Он пришел на смену 42-летнему Руслану Гаттарову, проработавшему на этом посту чуть более пяти лет.

Соответствующее постановление о назначении подписал глава Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства области.

Егор Ковальчук приступит к обязанностям вице-губернатора с 4 июня 2019 года.

Егор Ковальчук будет курировать работу министерства промышленности и природных ресурсов, которое создается по распоряжению Алексея Текслера. Ранее Егор Ковальчук уже возглавлял минпром (при губернаторе Михаиле Юревиче). С приходом к власти Бориса Дубровского стал руководить министерством по радиационной и экологической безопасности, а затем добровольно ушел в отставку (после официального избрания Бориса Дубровского главой региона).

Кроме того, в должности вице-губернатора Егор Ковальчук будет отвечать за подготовку и проведение саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

Региональное министерство экономического развития области, работу которого ранее курировал ушедший в отставку Гаттаров, будет подчиняться непосредственно губернатору.

Справка

Егор Ковальчук родился 28 марта 1973 года в городе Челябинске. Он окончил Челябинский государственный технический университет (ныне ЮУрГУ). Он получил экономическое, юридическое образование, а также по специальности «Водоснабжение и водоотведение».

Десять лет отработал в банковской сфере, пройдя путь от экономиста до первого заместителя директора банка. С 2005 по 2009 год трудился в производственном объединении водоснабжения и водоотведения Челябинска сначала замдиректора, потом гендиректором.

В 2009 году был назначен замом председателя постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию Челябинской городской думы. В июле 2010 года занял должность заместителя главы администрации Челябинска по жилищно-коммунальному хозяйству, с сентября 2010 года – по городскому хозяйству.

С 19 ноября 2012 года по 22 января 2014 года - министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области. С 23 января 2014 года – и.о. министра по радиационной и экологической безопасности, в мае избавился от приставки «и.о», а в октябре 2014 года добровольно ушел в отставку.

Был зачислен в кадровый резерв Администрации Президента РФ.

С 2015 года Ковальчук возглавил Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а с 2019 года работал в Минстрое РФ.