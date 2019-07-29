На случай ЧП

На выборах губернатора в Челябинске подойти к урне можно будет только через рамку металлоискателя
Фото: 
Валерий Иванов
Политика
Сегодня, 12:23
Автор: 
Инна Шемаева

В Единый день голосования в Челябинске будут работать мобильные избирательные участки, а чтобы отдать свой голос за будущего губернатора, горожанам предстоит пройти через рамку металлоискателя.

Речь о подготовке к предстоящим выборам губернатора Челябинской области шла сегодня, 29 июля, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Восьмого сентября горожане также будут выбирать депутатов районных собраний.

Всего для участия в сентябрьских выборах избирком зарегистрировал пятерых кандидатов на должность главы региона.  Это самовыдвиженец Алексей Текслер, Алексей Севастьянов («Гражданская сила), Сергей Смышляев («Родина»), Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ).

В депутаты на сегодняшний день выдвинулось 1 014 кандидатов, из них зарегистрирован 201. В день выборов в Челябинске откроют 452 избирательных участков, из них 326 – в школах, 64 – в вузах и техникумах. Голосование будут организовано и в СИЗО.

«На участках будут установлены рамки металлоискателей, везде будет дежурить полиция. 424 участка оборудуем камерами видеонаблюдения. Кроме того, на избирательных участках челябинцы смогут пройти медицинской обследование. На случай непредвиденных ситуаций будут работать мобильные пункты для голосования», - сообщил руководитель аппарата администрации Челябинска Евгений Шинин.

94 процента избирательных участков в Челябинске будут оснащены КОИБами, на всех участках будет применена технология QR – кодирования протоколов УИК. Также в Единый день голосования будут использоваться технологии «Мобильный избиратель». Это значительно упростит процедуру   голосования для избирателя независимо от его места нахождения.

Также впервые на выборах будет применена технология цифровых избирательных участков. Технология позволяет избирателю 16 субъектов федерации проголосовать на региональных выборах в Москве на любом из 30 участков. В число этих пилотных регионов вошла и Челябинская область.

Автор: 
Инна Шемаева
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