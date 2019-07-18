Присылайте свои новости

Наталья Котова представила Челябинску своего зама по правовым вопросам
Политика
Сегодня, 09:46
Автор: 
Евгения Александрова

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова сегодня, 22 июля, на аппаратном совещании в городской администрации представила коллегам своего заместителя по правовым вопросам. Эту должность заняла Надежда Рыльская.

До настоящего момента Надежда Рыльская возглавляла правовое управления администрации Челябинска, куда перешла с должности руководителя городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.

Надежда Рыльская родилась 26 января 1983-го года. Является выпускницей ЮУрГУ (специальность «Юриспруденция»). Вуз окончила с отличием. В администрации Челябинска работает с 2007-го года. В 2012-м году возглавила управление жилищной политики, в начале 2014-го была назначена председателем КУИЗО. Спустя год на этом посту ее сменил Сергей Чигинцев, а она перешла в правовое управление.

Автор: 
Евгения Александрова
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