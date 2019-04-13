Николай Цуканов и Алексей Текслер обсудили реализацию национальных проектов в Челябинской области.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер провели двухстороннюю встречу. Основной темой обсуждения была реализация национальных проектов на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Стороны также затронули вопросы текущего социально-экономического положения Челябинской области, выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина, связанных с пострадавшим во время чрезвычайной ситуации домом в Магнитогорске (проспект Карла Маркса, 164) и улучшением экологической обстановки в Челябинске и Магнитогорске.

Еще один акцент во время встречи был сделан на повышении внимания к благоустройству Челябинска и других городов области, где необходимо создать комфортные условия для проживания людей и привести к современным требованиям состояние дорог, тротуаров, фасадов зданий,