Николай Цуканов поручил провести в Челябинской области аудит всех нацпроектов
Политика
Сегодня, 16:34
Автор: 
Евгения Александрова

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил провести аудит всех 12-ти национальных проектов, реализуемых в Челябинской области.

Такое поручение полпред дал сегодня, 26-го июля, на рабочем совещании в южноуральской столице, посвященном реализации нацпроектов.

Николай Цуканов заявил, что информацию по проектам нужно сделать публичной, чтобы каждый житель региона знал, сколько будет построено школ и детских садов.

В свою очередь, глава Челябинской области Алексей Текслер в ходе встречи поручил автоматизировать процесс сбора информации по нацпроектам, чтобы контролировать ситуацию в режиме онлайн.

Руководитель региона констатировал, что некоторое время назад с исполнением нацпроектов на Южном Урале были некоторые сложности.

«Не на все вопросы, в том числе простые, я получал ответы», - сказал Алексей Текслер.

Он напомнил о проведении отдельного заседания правительства, посвященного реализации национальных проектов. Тогда глава области публично раскритиковал ход исполнения нацпроектов.

«Это было единственное заседание, когда я оставил членов правительства дополнительно на непубличную часть для расстановки акцентов», - отметил Алексей Текслер.

Автор: 
Евгения Александрова
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