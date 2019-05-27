Новый пресс-секретарь главы Челябинской области приступил к своим обязанностям

С сегодняшнего дня, 27 мая, приступил к своим обязанностям новый пресс-секретарь врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера 33-летний Сергей Зюсь.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе правительства области.

До настоящего момента Сергей Зюсь трудился начальником информационно-аналитического отдела в Собрании депутатов Озерского городского округа.

Напомним, в 2015 году Сергей Зюсь уже выигрывал конкурс на замещение вакантной должности заместителя начальника информационно-аналитического отдела администрации губернатора Челябинской области. Но в тот момент вступивший в должность вновь избранный губернатор Борис Дубровский перекроил по-своему информационный блок и принял свои кадровые решения.

Кроме того, медиа-блоке правительства произошли и иные изменения. На прошлой неделе новый начальник появился и в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области. Эту структуру возглавила Мария Хворостова, до этого момента руководившая пресс-службой министерства здравоохранения области.

Ранее обе освободившееся в правительстве области должности – пресс-секретарь губернатора и начальник управления пресс-службы правительства - занимал Дмитрий Федечкин. Он покинул занимаемые посты по собственному желанию. И сегодня у него первый рабочий день в Русской медной компании, где он возглавил управление информационной политики. Дмитрий Федечкин проработал в правительстве Челябинской области с января 2016 года.

В ближайший четверг, 30 мая, на заседании Законодательного собрания области будет принято решение о внесении изменений в структуру аппарата губернатора и правительства региона (в областной закон «Об утверждении реестра должностей государственной службы Челябинской области»), которые введут отдельно должность пресс-секретаря губернатора и должность начальника управления пресс-службы правительства.

Кроме того, с 21 мая появился новый руководитель и на АО «Областное телевидение» (ОТВ). На смену Олегу Дубровину, занимавшему этот пост с июня 2018 года, пришел уроженец Красноярска Олег Гербер. Ранее он занимал руководящие должности в крупных компаниях страны. Дубровин пока продолжит руководить Общественной палатой Челябинской области, которую он возглавляет с сентября 2016 года.

Справка

Сергей Зюсь родился в 1985 году в Озёрске. Окончил школу №32. В 2007 году он окончил факультет государственного и муниципального управления Уральской академии госслужбы (Екатеринбург). В 2010 стал работать советником главы Озерского городского округа.

В 2011 году перешел на работу в аппарат Собрания депутатов Озерского городского округа на должность начальника информационно-аналитического отдела.