Общественную палату Челябинской области вновь возглавил Олег Дубровин

Председателем Общественной палаты Челябинской области вновь избран 43-летний Олег Дубровин - кандидат юридических наук, доцент кафедры «Конституционное и административное право» Южно-Уральского государственного университета, проректор ЮУрГУ.

Сегодня, 26 апреля, за его кандидатуру проголосовали все вновь избранные члены палаты. Альтернативы этому варианту не было.

Первым заместителем председателя единогласно избран Николай Дейнеко, заместителями - Игорь Аристов, Марина Москвичева и Михаил Смирнов.

Как уже сообщало агентство, Олег Дубровин возглавил Общественную палату области в сентябре 2016 года. Тогда ее руководитель, проработавший на этом посту 10 лет, Вячеслав Скворцов досрочно покинул пост. Полномочия того состава завершились 22 февраля 2018 года.

Новый состав Общественной палаты в количестве 57 человек был окончательно сформирован 23 апреля. Он выбирался в три этапа. Одну треть утвердили депутаты Законодательного собрания региона, еще одну треть - губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Вновь назначенные члены Палаты избрали еще 19 человек.

Сегодня состоялось первое заседание совещательного органа. На нем избраны руководители, утверждена структура и комиссии.

В V созыве Палаты будет работать восемь комиссий. Комиссию по социальной политике и вопросам здравоохранения возглавила Татьяна Василенко, комиссию по молодежной политике, массовой физической культуре и спорту - Вероника Бутузова, комиссию по экологии и охране окружающей среды - Андрей Минченко, комиссию по развитию некоммерческого сектора и добровольчества, поддержке СО НКО - Владимир Лушников, комиссии по информационной и культурной политике, межнациональным отношениям - Наталья Заварзина, комиссии по образованию и науке - Нина Горланова, комиссию по развитию экономики и правовым инициативам - Арсен Унанян, комиссию по градостроительной деятельности и жилищно-коммунальным вопросам - Сергей Козлов.

Также в рамках заседания было принято решение о создании нового органа - Совета старейшин Общественной палаты, его возглавит Анатолий Сурков. Руководить рабочей группой по этике и регламенту будет Геннадий Ямщиков.