Ополченец Донбасса Филипп Венедиктов попросил о помощи Владимира Путина

Доброволец Донбасса Филипп Венедиктов, который никак не может получить российское гражданство из-за странного упорства ГУ МВД России по Челябинской области, записал видеообращение к президенту Владимиру Путину.

36-летний ополченец, воевавший за ДНР с 2014-го по 2016-й год, просит главу государства о помощи. В Донецкой Народной Республике у Филиппа никого нет, пути в Кривой Рог, где он родился, - тоже. Украинские власти разыскивают его по обвинению в терроризме - «преступление» гражданина Венедиктова заключается в том, что он выносил с поля боя раненых солдат Новороссии и при этом оказывал сопротивление вооруженным силам Украины.

Мытарства Филиппа на территории Российской Федерации длятся уже более полутора лет. Его долгие попытки легализоваться в стране, которую он всегда считал домом – таким же, как украинский, куда теперь ему нельзя возвращаться, так и остались безуспешными. Несмотря на то что челябинский областной суд встал на его сторону и что УФСБ России по Челябинской области против того, чтобы ополченец Венедиктов остался жить и работать на Южном Урале на законных основаниях, больше не возражает.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», решение в пользу уроженца Кривого Рога облсуд вынес 4 декабря 2018 года. Суд полностью удовлетворил иск Филиппа Венедиктова, отменив решение ГУ МВД России по Челябинской области, отказавшего ему в предоставлении временного убежища, и обязав региональный Главк по новой принять у ополченца заявление. Увы, но буквально накануне вступления решения облсуда в законную силу главное управление МВД России по Челябинской области обжаловало его в судебную коллегию по административным делам Верховного суда РФ. Дата заседания в столице пока не назначена.

Ожидая суда, Филипп Венедиктов, видимо, уже не верящий в благополучный исход своего дела, обратился к Владимиру Путину. В своем видеообращении он рассказал президенту, что за эти долгие полтора года мытарств очень устал от неопределенности, от невозможности строить планы на будущее, от материальных трудностей, отсутствия официальных заработков.

Кроме того, ополченец Донбасса обратил внимание главы государства на то, что он не единственный, кто, считая Россию своей родиной, оказался в подобной ситуации. Людей, которых страна, в которой - если верить Конституции - «человек, его права и свободы являются высшей ценностью», отвергает - немало. И это серьезная проблема. О ней ополченец Венедиктов рассказал президенту.