Перспективы сотрудничества с регионами стран ШОС будут проработаны в новом формате

Семь новых «дорожных карт» по развитию экономического и социокультурного сотрудничества с регионами государств ШОС и рабочие группы по их реализации будут сформированы до конца 2018 года. Этой работой займется правительство Челябинской области

Об этом договорился губернатор Челябинской области Борис Дубровский во время переговоров с иностранными делегациями в рамках ознакомительной встречи в формате Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла 5 декабря в Челябинске.

«Мы договорились с нашими партнерами о том, что до конца текущего года сформируем протокол по достигнутым договоренностям, перечень мероприятий, которые войдут в «дорожные карты», и рабочие группы по их реализации», - сообщил Борис Дубровский.

Поставлена задача максимально эффективно и на взаимовыгодной основе наращивать темпы развития экономических и гуманитарных связей с партнерами

«Для производителей Челябинской области очень выгодно расширение экспортных поставок своей продукции, мы в свою очередь готовы предоставить различные механизмы и инструменты поддержки экспорта», - подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, в рамках ознакомительной встречи было подписано соглашение между городом Чунцин и Челябинской областью. Затем губернатор провел двустороннюю встречу с делегацией Чунцин Китайской Народной Республики. Вице-губернатор Народного Правительства города Чунцин (КНР) Лю Гуйпин. На встрече обсуждались перспективные сферы для взаимовыгодного сотрудничества. «И я, и господин Дубровский – мы люди практичные, поэтому обсудили конкретику. Это сотрудничество в области логистики, туризма, а также взаимодополнение в производственных мощностях – в промышленности», - отметил Лю Гуйпин.

Стороны проговорили перспективы использования логистических возможностей ТЛК «Южноуральский», логистическое сопровождение реализации проекта «Один пояс и один путь». Обсуждалась поставка в КНР продуктов питания, производимых на Южном Урале. Шел разговор о возможном обмене в области гуманитарных и культурных сфер, изучении потенциала бондовой зоны Чунцин и об авиасообщении между Челябинском и Чунцин. «Я верю в будущее нашего сотрудничества, особенно когда этого так ждут от нас главы наших государств», высказал свою точку зрения вице-губернатор Народного Правительства города Чунцин.

С делегацией штата Харьяна Республики Индия губернатор обсудил перспективы поставки производимых на Южном Урале продуктов в Индию, а также поставки индийских продуктов на челябинский рынок. Генеральный секретарь Правительства штата Харьяна (Индия) Депиндер Сингх Дхеси рассказал, что на сегодня они не успевают реализовывать всю выращиваемую в регионе сельскохозяйственную продукцию и она портится. По его словам, в настоящее время прорабатываются новые технологии, которые позволят сохранить сельхозпродукцию и направить затем на рынок. «Мы пытаемся разнообразить свою продовольственную корзину разными фруктами и овощами, поэтому хотели бы воспользоваться опытом Челябинской области», - поделился Депиндер Сингх Дхеси. На переговорах стороны также обсудили обмен образовательными программами и студентами, подключение индийских студентов к волонтерской программе саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сотрудничество в области информационных технологий и в области туризма. «Людям нашей провинции будет интересно посетить Челябинскую область», - считает Генеральный секретарь правительства индийского штата Харьяна.

Губернатор Челябинской области провел переговоры и с главным министром провинции Белуджистан (Пакистан) Джам Камаль-ханом. Он отметил, что главы России и Пакистана хорошо знакомы друг с другом, но, вполне вероятно, не знают руководителей мелких провинций. «На таких встречах главы регионов и провинций, небольших территориальных административных единиц узнают друг друга лучше. Знать друг друга в лицо – это огромное преимущество в развитии взаимоотношений между регионами», - считает Джам Камаль-хан.

На переговорах в Челябинске Борис Дубровский и Джам Камаль-хан обсудили поставки на пакистанский рынок продукции металлургических, трубопрокатных и машиностроительных предприятий Челябинской области, а также техники, технологий и материалов, применяемых при жилищном строительстве, и продуктов питания. Пакистанские студенты хотели бы обучаться в вузах Челябинска и проходить производственную практику на челябинских промышленных предприятиях. Стороны также заинтересованы и в обмене в области гуманитарных и культурных сфер.

На переговорах с делегациями Наманганской и Джизакской областей республики Узбекистан обсуждались сотрудничество в области легкой и текстильной промышленности. Узбекская сторона готова поставлять на Южный Урал овощи и фрукты, а самим получать произведенные в области продукты питания.

Кроме того, шел разговор и о поставке в Наманганскую область продукции сельскохозяйственного машиностроения Южного Урала с перспективами локализации производства, обмен технологиями в области цветоводства и садоводства и открытие Торговых домов в Челябинске и Намангане, сотрудничество в области туризма.

Таджикистану интересны сотрудничество в области гидроэлектрогенерации, в области туризма и обмен в области гуманитарных и культурных сфер. Они также готовы поставлять свои овощи и фрукты на Южный Урал и получать производимые в области продукты питания.

С делегацией Кыргызстана Борис Дубровский обсудил возможности открытия совместных предприятий в области переработки продукции сельского хозяйства, а также поставки на кыргызский рынок техники, технологий и материалов, применяемых при жилищном строительстве, продукции металлургических и машиностроительных предприятий и продуктов питания из Челябинской области.

Борис Дубровский поручил правительству области проработать эти вопросы до конца 2018 года в новом формате с использованием инструментов проектного управления. В следующем году по итогам проведенных переговоров в ряде регионах этих стран регионов пройдут «Дни Челябинской области».