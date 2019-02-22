Первые скандалы на заседании конкурсной комиссии

Заседание комиссии по отбору кандидатов на пост главы Челябинска не обошлось без громких выяснений, овбинений и заявлений.

Как передает наш корреспондент с места событий, на выступлениях первых претендентов журналисты пожаловались на плохое качество звука из зала, где проходит заседание комиссии.

Алексей Мезлев, который зарегистрировался как журналист СМИ «Молния» (Москва) и является активистом штаба Алексея Навального, вызвал сотрудников полиции в связи с нарушением, по его мнению, прав журналистов. Он недоволен тем, что журналистов не пускают в кабинет, где проходит собеседование, а качество трансляции неудовлетворительное.

Его поддержал кандидат на пост главы Борис Золоторевский, заявив, что это событие важное и проблем со звуком быть не должно. Начальник отдела информпроектов Челябинской гордумы Лариса Окунева возразила Борису: «Задействованы все технические возможности, которыми располагает Дума. Пускать журналистов на заседание я права не имею. Все слышно!».

Два заявления в полицию написал и бывший член избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев, который ранее заявлял о своем намерении участвовать в выборах губернатора (потому что не увидел достойных соперников нынешнему главе региона). Лебедев пожаловался на плохое качество онлайн-трансляции и на угрозу его жизни и здоровью. При этом со стороны выглядело все это не как забота о представителях СМИ, а как желание спровоцировать некоторых кандидатов и представителей городской администрации.

В настоящий момент полиция уже прибыла и принимает завяления от обратившихся.

Наш корреспондент отмечает, что плохое качество звука было на выступлениях первых двух кандидатов и на первой половине собеседования с временно исполняющим полномочия главы Владимиром Елистратовым.

Когда на собеседование был вызван Борис Золотаревский, качество связи улучшилось. Журналистам все хорошо слышно.

Золоторевскому задают вопросы, но он отказывается отвечать и желает представить программу. «Я стою не перед теми людьми, - заявил Золотаревский. - Странно представлять программу перед комиссией, которую никто не выбирал, не уполномочивал».

Кандидат начал обвинять членов комиссии, что они лишь имитируют видимость конкурса, а на самом деле собрались лишь для того, чтобы выбрать конкретного кандидата, который будет удобен губернатору. По мнению Золотаревского, это Елистратов. Члены комиссии попросили кандидата уважительно относиться к их работе. Кандидат так и не стал отвечать на вопросы членов комиссии.

Чуть позднее к журналистам, слушающим в кабинете онлайн-трансляцию, пришел председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. Он поинтересовался, какие есть претензии. Все присутствующие, кроме Александра Лебедева, ответили, что им все слышно, только иногда кандидаты очень тихо говорят.