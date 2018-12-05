Первые соглашения подписаны на ознакомительной встрече глав регионов стран-членов ШОС в Челябинске
В Челябинской области состоялось подписание протокола о намерениях развития и укрепления сотрудничества между правительством Челябинской области и Народным правительством города Чунцин (Китайская Народная Республика).
Свои подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и вице-губернатор Чунцин.
Документ подписан в рамках ознакомительной встречи глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая состоялась сегодня, 5 декабря.
Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между областным государственным бюджетным учреждением культуры «Центр развития туризма Челябинской области» и Китайской международной инвестиционной корпорацией «ХУАМИН».