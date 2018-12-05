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Автор:
Любовь Юрина
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Первые соглашения подписаны на ознакомительной встрече глав регионов стран-членов ШОС в Челябинске

В Челябинской области состоялось подписание протокола о намерениях развития и укрепления сотрудничества между правительством Челябинской области и Народным правительством города Чунцин (Китайская Народная Республика).

Свои подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и вице-губернатор Чунцин.

Документ подписан в рамках ознакомительной встречи глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая состоялась сегодня, 5 декабря.

Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между областным государственным бюджетным учреждением культуры «Центр развития туризма Челябинской области» и Китайской международной инвестиционной корпорацией «ХУАМИН».

Автор:
Любовь Юрина
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