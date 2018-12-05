Первый Форум глав регионов-стран ШОС также может пройти в Челябинске

Первый Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества может пройти в Челябинске.

Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который настойчиво добивался создания нового формата взаимодействия губернаторов регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, сегодня, 5 декабря, состоялась ознакомительная встреча глав регионов государств-членов ШОС.

Предполагается, что форум будет собираться не реже одного раза в год. Председательствует в форуме руководитель региона страны-члена ШОС, на территории которого проходит очередное заседание.

Деятельность форума будет способствовать выстраиванию плодотворных разноплановых межрегиональных связей в интересах продвижения торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, укрепления взаимопонимания, добрососедства и дружбы между народами стран- участников объединения ШОС.

Руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан – единственная представительница прекрасного пола на ознакомительной встрече – предложила еще один формат взаимодействия стран ШОС. Перед каждым саммитом проводить форумы женщин из государств, входящих в ШОС.

Специальный представитель президента РФ по делам ШОС (МИД) Бахтиер Хакимов напомнил, что первый международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС уже прошел в июле 2017 года в Новосибирске. Следующий также пройдет в этом городе.

Но представительница Татарстана все-таки уверена, что будет полезна и встреча женщин стран-участников ШОС.