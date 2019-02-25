Поддержанному партией власти кандидату на пост Челябинска пожелали терпения и умения находить компромиссы

Временно исполняющему полномочия главы Челябинска Владимиру Елистратову, кандидатуру которого сегодня поддержали единороссы, пожелали терпения, высокой работоспособности, умения находить компромиссы и результативного формирования своей команды.

Как пояснил секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Заксобрания Владимир Мякуш, согласно Уставу, региональное отделение должно было согласовать одну из четырех выбранных конкурсной комиссией кандидатур на пост главы Челябинска.

Сегодня президиум политсовета рассмотрел представленные комиссией кандидатуры и по итогам обсуждения рекомендовал конференции подержать кандидатуру ВИП-главы Челябинска Владимира Елистратова.

На конференции выбранному кандидату было предоставлено слово для выступления, но он был очень краток. «Если доверяете, то спасибо. Ответственность осознаю, - сказал Елистратов и по-деловому, строго обратился к участникам конференции. - Вопросы есть какие-то?».

«Еще не согласовали, а уже так…, - со смехом отметил секретарь регионального отделения, спикер Владимир Мякуш и затем уже серьезно добавил. – По сути все ясно: ответственность осознает, человек хочет работать. Наше доверие ему будет важно».

У самих участников конференции (а их было порядка 350 человек) вопросов к главному претенденту на пост главы не было. Единороссы пожелали Елистратову терпения и умения находить компромиссы.

У досрочно ушедшего в отставку главы Челябинска, а ныне вице-губернатора Евгения Тефтелева, который также присутствовал на конференции, было лишь одно пожелание к своему преемнику: «Работать».

Владимир Мякуш поддержал его, добавив, что работать новому главу придется очень много, особенно учитывая, что уже в следующем году городу предстоит проводить два масштабных международных мероприятия – саммиты ШОС и БРИКС. «В Челябинске проводится много реформ. Ответственность большая и один глава, какой бы он ни был, он один не справится с такой работой. И первое пожелание – сформировать команду, на которую можно положиться и быть уверенным, что она поддержит в трудную минуту», - дал ценный совет опытный политик и руководитель Владимир Мякуш.

Голосование по кандидатуре Елистратова было открытым. Решение было принято единогласно.

Далее единороссы внесут предложение по кандидатуре Елистратова на фракцию «Единой России в Челябинской городской думе. «Я думаю, что фракция, основываясь на решении конференции, поддержит вашу кандидатуру», - высказал свое мнение Владимир Мякуш. Напомним, в составе Челябинской Думы подавляющее большинство – единороссы, только один депутат от КПРФ.