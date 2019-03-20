Полпред президента: Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и на самом высоком уровне

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов убежден, что предстоящие в 2020 году саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и будут проведены на самом высоком уровне.

Об этом полпред заявил, представляя врио главы региона Алексей Текслера в резиденции губернатора.

Полпред озвучил приоритетные задачи, которые предстоит решать новому губернатору в ближайшее время, в числе которых и подготовка к саммитам ШОС и БРИКС.

«Регион не может позволить себе такую роскошь, как сорвать подготовку к саммитам», - особо подчеркнул Николай Цуканов.

По его мнению, на сегодня нет никаких предпосылок к заявлениям о том, что масштабные международные мероприятия будут организованы в Челябинске не на самом высоком уровне. Да и о смене места их проведения речи не идет (хотя в «мировой паутине» ходят слухи о том, что после смены губернатора право проведения саммитов будет отдано Екатеринбургу).

«На мой взгляд, нет никаких предпосылок, чтобы мероприятие прошло не на самом высоком уровне. Наоборот, я убежден, что оно пройдет здесь (в Челябинске – прим. ред.) и на самом высоком уровне», - заявил Николай Цуканов.

Он подчеркнул, что подготовка к проведению саммитов предыдущим руководством велась «достаточно качественно». Уже многое сделано, но еще немало работ предстоит провести. Николай Цуканов пожелал Алексею Текслеру при принятии важных стратегических решений опираться на мнение жителей. «И тогда многие проблемы, которые существовали в регионе, будут решены в кратчайшие сроки», - уверен полпред.

Как уже сообщало агентство, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречу лидеров БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Всю необходимую инфраструктуру для проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске планируется подготовить к ноябрю 2019 года. Строится конгресс-холл «Таганай» на улице Труда, гостиница на Васенко, общественно-деловой центр с двумя башнями «ШОС» и «БРИКС», три поселка для приема руководителей делегаций и появится современная транспортная развязка. Будут обновлены фасады на гостевых маршрутах. Кроме того, в Челябинске намерены серьезно преобразить центр города к саммитам. Концепция подготовлена командой московских и челябинских архитекторов под руководством Союза архитекторов России, который возглавляет Николай Шумаков.

За счет федеральных средств будет проведена реконструкция аэродрома в Челябинске и реконструировано здание цирка (на эти цели выделено из федерального бюджета 600 миллионов рублей).

Кроме того, Челябинск получит средства из федерального бюджета на ликвидацию свалки (она расположена в центре города и была закрыта в сентябре 2018 года). Это позволит частично улучшить экологическую ситуацию в областном центре.