Поправки в закон «О выборах губернатора Челябинской области» рекомендовано принять сразу в трех чтениях

Независимые от партий кандидаты смогут самостоятельно выдвигаться на выборах губернатора Челябинской области. На сегодня выдвигать кандидатов могут только избирательные объединения.

Корректировка закона «О выборах губернатора Челябинской области» подготовлена областной избирательной комиссией. Комитет ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Законодательного собрания области повторно рассмотрел поправки в закон.

Предлагается разрешить выдвижение кандидатов в губернаторы не только избирательными объединениями, но и в порядке самовыдвижения.

Согласно законопроекту, кандидат-самовыдвиженец должен будет уведомить избирательную комиссию региона о намерении участвовать в выборах. После этого ему необходимо собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории области (порядка 13 тысяч 168 человек), а также местных депутатов или избранных на муниципальных выборах глав.

Кроме того, предлагается увеличить предельную сумме всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда до 150 миллионов рублей. При проведении повторного голосования сумма повышается еще на 20%. При этом средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, в совокупности не могут превышать 100% предела избирательного фонда.

Предложен размер добровольных пожертвований юридических лиц в избирательный фонд - 50% от предельной суммы фонда. Для граждан установлен предел 5%.

Законопроект также предусматривает возможность стопроцентного финансирования избирательным объединением избирательной кампании выдвинутого им кандидата.

Проектом закона также определены избирательные права граждан на выборах губернатора, установлен порядок назначения выборов, определена система и полномочия избирательных комиссий, установлены требования к выдвижению кандидата, регламентированы порядок проведения предвыборной агитации в средствах массовой информации, закреплен порядок голосования, порядок подсчета голосов и определения результатов выборов.

Поправки содержат новацию, которая ранее применялась на выборах Президента РФ - возможность голосования по месту нахождения избирателя. Уточнены сроки начала и окончания выдвижения кандидатов, представления документов для регистрации, а также указано время представления документов в избирательную комиссию по приему документов для выдвижения и регистрации от кандидатов.

Напомним, проект закона планировали изначально принять в первом чтении в марте, а во втором в апреле. Но его рассмотрение было перенесено на месяц. Теперь комитет рекомендовал Законодательному Собранию принять законопроект сразу в первом и третьем чтениях.

Как сообщил ранее председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш, в конце мая депутаты регионального парламента назначат дату выборов губернатора. В выборах планирует принять участие и временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Текслер, который был назначен на эту должность 19 марта 2019 года.

О намерении побороться за пост губернатора заявляли также лидер движения «Стоп ГОК» Василий Московец, бывший член Избирательной комиссии Челябинской области Александр Лебедев.