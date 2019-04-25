Пост генерального директора ЮУ КЖСИ временно займет Михаил Демаков

Генеральный директор ЮУ КСЖИ Наталья Салеева подала в отставку по собственному желанию.

25 апреля наблюдательный совет акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» принял заявление о досрочном прекращении полномочий по соглашению сторон от генерального директора Натальи Салеевой. Её обязанности с восьмого мая до очередного заседания Набсовета будет временно исполнять действующий заместитель директора ЮУ КЖСИ по девелопменту Михаил Сергеевич Демаков.

Наталья Салеева возглавляла корпорацию по решению наблюдательного совета АО «ЮУ КЖСИ с 22 декабря 2014 года. При ней ЮУ КЖСИ приняла для себя стратегию умеренного развития: сфокусировалась на реализации готовых объектов, сократила управленческие расходы, включилась в адресные программы по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья, открыла новые направления – аренда квартир с правом выкупа и реновация территорий.

«На нас была колоссальная ответственность: не допустить появления обманутых дольщиков и раскрытия государственной гарантии Челябинской области, избавиться от долгов, выполнить социальные обязательства и сохранить рабочие места. За четыре с половиной года корпорация сократила долги в 22 раза, сохранила за собой статус надежного застройщика и продолжает развивать проекты «50 микрорайон Паркового» и «Белый хутор». По поручению губернатора, в августе 2018 года компания приступила к проектированию и строительству одного из трех президентских поселков к саммитам 2020. В целом, считаю, что на сегодняшний день поставленные ранее задачи нами выполнены», - отметила Наталья Салеева.

После ухода из корпорации Наталья Салеева планирует остаться в Челябинске. Планы на будущее пока не оглашает.

Будущий ВрИО генерального директора ЮУ КЖСИ Михаил Демаков, сообщил, что корпорация сохранит ранее взятый для себя вектор – социальный и рыночный девелопмент.