Правительство Челябинской области будет отправлено в отставку

Правительство Челябинской области в полном составе будет отправлено в отставку, вероятнее всего, с завтрашнего дня, 20 марта.

Это связано с произошедшим накануне досрочным уходом Бориса Дубровского с поста губернатора.

Согласно региональному закону, правительство региона слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность губернатором области. Врио губернатора назначен Алексей Текслер, до настоящего момента работавший первым заместителем министра энергетик РФ.

Все сотрудники кабмина и администрации губернатора продолжат работу на прежних постах, но уже с приставкой врио до их переназначения или увольнения. Соответствующее постановление должно быть подписано новым главой региона уже завтра. В отставку уйдут все те, кого своим распоряжением назначал на должность губернатор. Это вице-губернаторы, министры, начальники главных управлений и их заместители.

Напомним, завтра, 20 марта, должно состояться заседание правительства области, которое возглавлял ушедший в отставку губернатор Борис Дубровский. Начало заседания было назначено на 13 часов (традиционно кабмин собирался в 10 часов). Пока не ясно, будет ли новый губернатор присутствовать на заседании.