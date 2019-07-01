Правительство Челябинской области не располагает информацией о переносе саммитов в Петербург

Челябинская область продолжает активно готовиться к саммитам ШОС и БРИКС, проведение которых планируется в 2020 году.

Как уже сообщало агентство, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречу лидеров БРИКС в 2020 году в Челябинске. Через небольшой промежуток времени в СМИ и в соцсетях стала периодически появляться слухи о смене площадки проведения этих крупнейших международных мероприятий, ссылаясь на то, что Челябинск не успеет подготовиться и достойно принять зарубежных гостей. В числе новых мест называли Екатеринбург, Сочи.

Сегодня, 1 июля, в телеграмм-каналах появилась информация о новой площадке для проведения саммитов – Санкт-Петербург. При чем информаторы ссылаются на собственные хорошо осведомленные источники. В частности, политолог Александр Подопригора утверждает, что подписание официальных документов по переносу площадки ожидается в ближайшее время. В то же время, он не исключил, что официально это решение будет озвучено после сентябрьских выборов.

В пресс-службе правительства области пояснили, что к ним не поступала информация о смене места проведения саммитов в 2020 году.

«Мы готовимся к проведению саммитов в Челябинске. Иного решения президента не было озвучено», - пояснила руководитель пресс-службы областного правительства Мария Хворостова.

Напомним, президент Владимир Путин озвучил точные даты проведения саммитов стран ШОС и БРИКС в России в 2020 году во время выступления на форуме глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Бишкеке в июне. «Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств ШОС 22–23 июля 2020 года в России», - сказал глава государства. Конкретный город проведения международных мероприятий не был назван.

Челябинская область выделяет дополнительные средства (250 миллионов рублей) из регионального бюджета на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.