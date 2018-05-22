Претенденты на пост главы Миасса должны подать заявления по 30 мая

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округа (Челябинская область состоится 6 июля 2018 года. Документы от потенциальных претендентов принимаются по 30 мая включительно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в правительстве области, пока губернатор Борис Дубровский не назначил трех своих представителей в конкурсную комиссию по отбору главы. Миасские депутаты со своей половиной комиссии уже определились.

Накануне на пресс-конференции по итогам первого квартала Борис Дубровский заявил, что новым главой Миасского городского округа может стать человек из команды губернатора. Предложение ему уже сделано, но пока он думает.

Конкурс будет проводиться в форме испытания. Конкурсная комиссия оценит зарегистрированных кандидатов на основании представленных ими документов. Претенденты также могут представить программу социально-экономического развития муниципального образования.

Напомним, глава Миасса Геннадий Васьков 11 мая 2018 года досрочно ушел в отставку по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Через три дня он был арестован. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (было закуплено здание под детский сад по завышенной цене). И. о. главы назначен местный депутат Григорий Тонких.

После увольнения Васькова в соответствии с условиями трудовых контрактов должны были покинуть свои посты пять заместителей главы Миасского городского округа и руководитель аппарата администрации. Двум из них – первому заму Александру Качеву и заместителю по имущественному комплексу Наталье Мурзиной – было предложено остаться. За социальную сферу отвечает и.о. заместителя по социальным вопросам Елена Липовая, аналогичную должность по стратегическому планированию занимает Елена Пономарева. Ставка Руководителя аппарата администрации пока вакантна, обязанности распределены между действующими сотрудниками, уточнили в мэрии.

Григорий Тонких отметил, что до 6 июля каких-либо жестких кадровых решений предпринимать не будет.