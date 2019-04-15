Проигравший борьбу за кресло главы Челябинска Ярослав Щербаков оспаривает итоги конкурса

Один из претендентов на пост главы Челябинска - Ярослав Щербаков - оспаривает в суде итоги конкурса по отбору кандидатов на эту должность. Победитель конкурса, действующий глава Владимир Елистратов, вызван в суд.

Напомним, Щербаков был в числе 16 участников конкурса, но в финал не вышел.

Ярослав Щербаков решил оспорить результаты конкурса в суде. В качестве ответчиков выступает городская дума и Конкурсная комиссия.

По мнению истца, Гордума допустила нарушения при объявлении конкурса (суть нарушений он объясняет на своей странице в соцсетях). Кроме того, оплошала, по его мнению, и конкурсная комиссия – она вышла за пределы своих полномочий.

Щербаков отмечает, в случае удовлетворения его требований, результаты конкурса будут аннулированы. По ходатайству истца на судебное заседание вызван в качестве заинтересованной стороны Владимир Елистратов.

Рассмотрение иска состоится в Советском районном суде Челябинска 8 мая в 14 часов.

Ранее в суд с административным исковым заявлением обратилось Челябинское региональное отделение партии «Яблоко», которое возглавляет Щербаков. Затем соистцом (в качестве заинтересованной стороны) в деле выступил юрист Георгий Невский. Он также принимал участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Челябинска, но в финал не вышел.

«Яблоко» требует признать недействительными ряд положений Порядка проведения конкурса, устанавливающих требования к кандидатам, и регулирующих порядок проведения конкурса и оценки зарегистрированных кандидатов. Заседание Челябинского областного суда по рассмотрению этого иска назначено на 23 апреля.

Как уже сообщало агентство, в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы Челябинска участвовало 16 человек. В финал вышли четверо, из которых один – глава Ленинского района Челябинска Александр Орел – накануне выборов снял свою кандидатуру. В итоге главой города был избран временно исполняющий полномочия главы Челябинска 58-летний Владимир Елистратов.