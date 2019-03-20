Протокол при смене власти в Челябинской области соблюден, но совместного брифинга не было

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский и его преемник на этом посту Алексей Текслер соблюли все необходимые протоколы и регламенты при смене исполнительной власти. Врио главы региона поблагодарил своего предшественника. Но совместный брифинг бывшего и нынешнего руководителей региона не состоялся.

Напомним, 19 марта 2019 года Борис Дубровский написал заявление о досрочном сложении полномочий губернатора по собственному желанию. Врио главы региона был назначен 46-летний Алексей Текслер, до настоящего момента работавший первым замом министра энергетики РФ.

Сегодня, 20 марта, новый глава региона прибыл в Челябинск. В резиденции губернатора и правительства области состоялась официальное знакомство представителей всех ветвей власти с врио губернатора.

Перед резиденцией выстроилась очередь автомобилей с ООО-шными номерами, не всем удавалось пробраться за заветный шлагбаум и некоторым вип-пассажирам приходилось пешочком добираться до места встречи.

Знакомство проходило в зале заседаний на четвертом этаже. В зале собрались члены правительства, руководители региональных управлений федеральных структур, сенатор от исполнительной власти области Ирина Гехт, руководители силовых ведомств,депутаты Законодательного собрания области, главы территорий, депутаты Челябинской городской думы и другие. Кресел хватило не всем. Журналисты выстроились вдоль стен. Свободного места практически не осталось.

В 14 часов в зал бодрым шагом вошли полпред президента в УрФО Николай Цуканов, врио губернатора Алексей Текслер и экс-губернатор Борис Дубровский. Борис Дубровский был без галстука, верхние пуговицы на рубашке расстегнуты.

Первым на трибуну вышел Николай Цуканов. Полпред зачитал указ президента РФ о досрочном прекращении полномочий губернатора Челябинской области в связи с написанием заявления Борисом Дубровским и назначении врио главы региона Алексея Текслера (до вступления в должность лица, избранного губернатором).

«Многим из вас Алексей Леонидович хорошо знаком. Он ваш земляк, родился здесь. Не понаслышке знает регион и его специфику, - представлял полпред нового губернатора. - Прошел большой трудовой путь». Он трудился на Норильском меткомбинате, был главой Норильска, с 2013 года по настоящее время работал в министерстве энергетики РФ, пройдя путь от замминистра до первого заместителя министра.

По словам полпреда, на сегодня одна из основных задач Алексея Текслера – обеспечение честной и открытой компании по выборам губернатора области, продолжение подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году, участие региона в реализации приоритетных нацпроектов, опора на закон и забота о людях. «Челябинская область – регион с большими возможностями, который на протяжении последних лет демонстрирует экономический рост. Но есть и масса проблем, которые вам предстоит решить», - сказал полпред, обращаясь к врио губернатора. Он выразил уверенность, что Текслеру удастся оправдать доверие президента

Николай Цуканов поблагодарил Бориса Дубровского за многолетнюю и плодотворную работу на посту губернатора. «Уверен, что все добрые начинания будут продолжены», - отметил представитель президента в УрФО.

Затем полпред предоставил слово экс-губернатору Борису Дубровскому. Он начал свое выступление с благодарностей полпреду, всем сидящим в зале за совместную работу.

«Вопросов остается много. Но я принял решение, что нужны новые идеи и новые подходы и написал заявление о прекращении своих полномочий. Уверен, что это решение было правильным, поскольку новая команда, которая будет сформирована исполняющим обязанности губернатора, даст новый импульс развития области», - подчеркнул Дубровский. Он отметил, что стартовые условия двух губернаторских команд были разными и пожелал всем успехов в работе и развития на благо Челябинской области и жителей.

Алексей Текслер заявил, что для него большая честь возглавить Челябинскую область: «Это моя родина, история моей семьи и моих родителей».

Врио губернатора поблагодарил своего предшественника за работу. «Уверен, что при его руководстве делалось все возможное для развития региона», - отметил Алексей Текслер. Он заверил, что будет сохранена преемственность, в том числе и по реализации планов, но предстоит воплощать и новые задачи. При чем, делать это всем вместе, особо подчеркнул врио главы региона, обращаясь к сидящим в зале

Задачи понятны: нацпроекты, решение экологических и транспортных проблем, социальная сфера, сельское хозяйство. Алексей Текслер рассказал, что в своей работе планирует опираться на местные кадры, рассчитывает на взаимодействие с главами, депутатами и подчеркнул важность работы с населением. «Есть доверие президента – это очень важно. Не менее важно заслужить доверие жителей области. Буду этим заниматься каждый день», — добавил Алексей Текслер.

Николай Цуканов еще раз обозначил приоритетные задачи, которые предстоит решить новому губернатору. Он вручил Алексею Текслеру книгу «Политика мудрого». «Для вашего региона это очень важная настольная книга, которая поможет вам принимать мудрые решения», - подчеркнул полпред, вручая подарок Алексею Текслеру.

По завершению предусмотренного в таких случаях регламента состоялся брифинг для журналистов. Но в нем приняли участие только Николай Цуканов и Алексей Текслер.

Напомним, при предыдущей смене исполнительной власти в регионе (в январе 2014 года) назначенный временно исполняющим полномочия губернатора Борис Дубровский и ушедший в отставку Михаил Юревич провели совместный брифинг.

Тогда новый губернатор рассказал, что его предшественник лично передал ему все дела, познакомил с коллективом и руководителями. Борис Дубровский на первых порах не стал менять и созданную Юревичем команду управленцев.