Прямое авиационное сообщение между Челябинском и Ташкентом может возобновиться с 1 июля

Прямое авиационное сообщение между Челябинском и Ташкентом может возобновиться с первого июля 2018 года.

Этот вопрос обсуждали сегодня, 16 мая, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, сообщает пресс-секретарь главы региона.

Планируется создать специальную совместную группу, в состав которой войдут представители авиаперевозчика «Узбекистан Хаво Йуллари», для изучения вопроса возобновления авиасообщения между Челябинском и Ташкентом.

Кроме того, в рамках проведенных переговоров обсудили перспективы создания совместного российско-узбекского предприятия по выпуску башенных кранов. Эту идею могут реализовать южноуральская компания «Крановые технологии» и ее партнер из Узбекистана.

На встрече также обсудили использование товаров предприятий Челябинской области в Узбекистане: стометровых рельсов производства группы предприятий «Мечел» - для нужд метрополитена и железнодорожного транспорта, специального радиотехнического оборудования челябинского предприятия НПО «РТС» - в аэропортах страны. Кроме того, можно использовать возможности ТЛК «Южноуральский» для экспорта овощей и фруктов в область.

Стороны обсудили также перспективы студенческого и культурного обмена между Челябинском и Ташкентом.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что Южному Уралу интересен опыт Ташкента по проведению саммита ШОС в 2016 году.