Путин наградил Дубровского Орденом Дружбы
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Орденом Дружбы.
Почетная награда стала приятным подарком главе региона к 60-летию, которое Борис Александрович отмечает сегодня, 22 ноября, в Ялте, принимая участие в работе президиума Госсовета.
Указ о награждении Дубровского государственной наградой глава государства подписал вчера, 21 ноября. Губернатор Челябинской области удостоен Ордена Дружбы «за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетний добросовестный труд».