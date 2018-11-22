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Подарок на 60-летие
Сегодня 12:56
Автор:
Евгения Александрова
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Путин наградил Дубровского Орденом Дружбы

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Орденом Дружбы.

Почетная награда стала приятным подарком главе региона к 60-летию, которое Борис Александрович отмечает сегодня, 22 ноября, в Ялте, принимая участие в работе президиума Госсовета.

Указ о награждении Дубровского государственной наградой глава государства подписал вчера, 21 ноября. Губернатор Челябинской области удостоен Ордена Дружбы «за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетний добросовестный труд».

Автор:
Евгения Александрова
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Теги: 
Борис Дубровский
Владимир Путин

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