Районам в Челябинске дадут больше полномочий

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили поправки в закон «О разграничении полномочий органов местного самоуправления Челябинского городского округа и органов местного самоуправления внутригородских районов в его составе». Поправки разработаны на основании изменений федерального законодательства.

Напомним, что в 2014 году Челябинск, наряду с Самарой и Махачкалой, вошел в федеральный проект по организации двухуровневой системы местного самоуправления в областных городах. В течение пяти лет проводилось разграничение полномочий между городским округом и внутригородскими районами.

«На сегодняшнем заседании Законодательного Собрания эта работа продолжилась, - отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин. - Есть такие намерения больше наполнять полномочия внутригородских районов конкретной финансовой поддержкой».

Внутригородские районы наделяют полномочиями в сфере благоустройства в пределе границ прилегающей территории. «Ранее было предложено увеличить норматив отчислений внутригородским районам Челябинска по собираемому земельному налогу до 30 %, что даст им более 500 миллионов рублей в год, - рассказал Анатолий Брагин. - Это существенная финансовая поддержка, для того чтобы реализовать эту концепцию». Кроме того, поправки в закон дополняют полномочия органов местного самоуправления внутригородских районов полномочием по определению границ прилегающих территорий внутригородского района.

Полномочия по образованию координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства предлагается отнести к полномочиям органов местного самоуправления Челябинского городского округа.

Напомним, новый способ формирования Челябинской городской думы был утвержден в 2014 году. Тогда выборы депутатов Гордумы прошли по двухуровневой системе. Жители выбрали 170 депутатов в семь районных Советов города (по одному в каждом районе). Затем из их числа была сформирована Дума в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегирует по семь своих представителей. Городские парламентарии на первом заседании избрали главу города – председателя Думы. Глава администрации города был назначен городской Думой по итогам работы конкурсной комиссии.