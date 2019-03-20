Сайт губернатора Челябинской области закрыт на профилактику, заседание правительства отменено

Официальный сайт губернатора Челябинской области сегодня, 20 марта, закрыт для проведения технических работ. Назначенное на сегодня заседание правительства региона отменено. Кабмин ждет своей отставки.

Все эти события связаны с произошедшей накануне, 19 марта, отставкой губернатора Бориса Дубровского. Президент назначил врио губернатора Алексея Текслера.

Бориса Дубровского и назначение нового руководителя Алексея Текслера.

«Сайт gubernator74.ru сейчас на техническом обслуживании. Скоро он заработает вновь», - предупреждают всех посетителей сайта главы региона. Как пояснил агентству осведомленный источник, закрытие доступа к сайту губернатора - нормальная практика для периода смены власти. Необходимо серьезно обновить информацию на официальных порталах исполнительной власти. Правда, сайт правительства пока работает в обычном режиме. Напомним, Борис Дубровский возглавлял и кабмин области.

Заседание областного правительства, назначенное на сегодня, 20 марта, на 13 часов отменено. Само правительство в ближайшее время уйдет в отставку. «Правительство уйдет в отставку после подписания документа временно исполняющим обязанности. Это техническая процедура, прописанная в региональном законодательстве», - уточнили в пресс-службе.

Сегодня временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Текслера представят членам регионального кабинета министров, руководителям главных управлений, главам территория. У журналистов также будет возможность познакомиться с новым главой региона.