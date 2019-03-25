Сегодня в повестке работы Алексея Текслера главным будет Челябинск

Сегодня, 25 марта, глава Челябинска Владимир Елистратов с утра отправился на встречу с временно исполняющим обязанности губернатора области Алексеем Текслером. Традиционное аппаратное совещание в мэрии проводила его первый заместитель Наталья Котова.

Как уже сообщало агентство, в выходные Алексей Текслер, получивший массу жалоб в официальном аккаунте в социальной сети Instagram, сообщил о намерении встретиться с главой города. Челябинцы высказывали недовольство плохой экологией, состоянием дорог, благоустройством, общественным транспортом, обилием рекламных вывесок, недостатком зеленых насаждений. Назывались и конкретные места, которые вызывают массу нареканий со стороны горожан.

Как сообщили в городской администрации, в мэрии все обращения граждан, поступившие в официальный аккаунт губернатора, тщательно изучались в выходные и продолжают структурироваться.

Как отметила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова, после обеда по всем ответственным управлениям будут отправлены пакеты жалоб по их темам, которые незамедлительно будут приняты в работу.

Сегодня, 25 марта, Алексей Текслер также намерен лично провести объезд города. Памятуя, как в пятницу врио губернатора отказался от предложенного ему мэрией маршрута, и в этот раз новый руководитель региона сам выберет территории, которые ему захочется осмотреть. Не исключено, что это будут и те участки, на которые поступали жалобы.