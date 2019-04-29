Станислав Мошаров в четвертый раз избран президентом Союза российских городов
Председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров в четвертый раз избран президентом Союза российских городов.
Соответствующее решение единогласно приняли мэры крупнейших городов России на общем собрании Союза российских городов в Совете Федераций РФ.
Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Думы, Союз российских городов - авторитетная всероссийская общественная организация, которая объединяет глав более 100 городов страны.
Деятельность Союза направлена на принятие консолидированной позиции муниципалитетов страны для решения вопросов совершенствования системы местного самоуправления на федеральном уровне. Союз российских городов позволяет повышать эффективность управления городским хозяйством, помогает мэрам обмениваться опытом в развитии всех сфер городской жизни, выходить с инициативами по изменению федеральной правовой базы.