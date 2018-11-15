Старейшее на Южном Урале общественно-политическое движение переизберет лидера

Челябинское областное общественное социально-правовое движение «За возрождение Урала» сегодня, 15 ноября, проведет перевыборы председателя.

В настоящее время движение возглавляет губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Согласно Уставу, члены областного Совета ЗВУ избирают Председателя областного Совета один раз в три года. Выборы руководителя и его заместителей пройдут сегодня на XXVI отчетно-выборной конференции движения «За возрождение Урала». Кроме того, будут предложены новые кандидатуры в состав областного Совета.

В конференции примут участие более 400 делегатов: активисты ЗВУ, члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания региона, заместители губернатора, главный федеральный инспектор по Челябинской области, министры, главы городов и районов, представители областных общественных организаций, руководители крупных предприятий Южного Урала, представители региональных отделений политических партий и другие.

Борис Дубровской отчитается о деятельности движения. Запланированы выступления первого зампредседателя движения Юлии Капковой и зама Анатолия Макеева, спикера Владимира Мякуша, заместителя председателя областного Совета ЗВУ и других делегатов конференции.

Справка.

Общественно-политическое движение «За возрождение Урала» было образовано в марте 1994 года. Его руководителем с момента основания был Петр Сумин (с 1996 года по 22 апреля 2010 года – губернатор Челябинской области).

22 апреля 2010 года губернатором Челябинской области стал Михаил Юревич, 24 мая он написал заявление о вступлении в члены движения «За возрождения Урала» и в этот же день был единогласно принят в ряды старейшей политической общественной организации. 28 июня 2010 года Юревич был избран председателем ЗВУ на три года, в октябре 2013 года вновь переизбран на этот пост.

В январе 2014 года Михаил Юревич досрочно ушел с поста губернатора, врио главы региона был назначен Борис Дубровский, а в сентябре он был избран губернатором.

В августе 2014 года актив «За возрождение Урала» единогласно принял решение назначить Бориса Дубровского новым руководителем движения.