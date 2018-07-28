Старт новому конкурсу по отбору кандидатов на пост главы Миасса дадут 3 августа

Новый конкурс по отбору кандидатов на должность главы Миасского городского округа (Челябинская область) будет объявлен на внеочередной сессии Собрания депутатов округа, которая состоится 6 июля.

Распоряжение о проведении заседания и его повестка размещены на официальном сайте городского парламента. В повестке четыре вопроса, в том числе об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы.

Как уже сообщало агентство, 5 июля был признан несостоявшимся конкурс по выборам главы. Из двух кандидатов, предложенных конкурсной комиссией на рассмотрение депутатов, ни один не набрал необходимого числа голосов – 14. За кандидата от губернатора Анатолия Лобко было отдано 9 голосов, за молодежного лидера – Данилу Михеева – 2 голоса. А 12 бюллетеней оказались испорченными.

Затем некоторые попытались провести повторное голосование (а вдруг кто-то ошибся и нечаянно неправильно заполнил). Но это предложение не было поддержано. Председатель городского собрания депутатов Евгений Степовик под давлением депутатов объявил, что внеочередную сессию назначат на 6 июля. Но эта попытка не удалась.

Еще через несколько дней, 11 июля, в Миасс прибыли ревизоры Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России», чтобы разобраться с провалом выборов главы в муниципалитете. Официально результаты их проверки не были озвучены.