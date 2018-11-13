Судимого депутата челябинской Думы лишат мандата

Депутаты городской Думы Челябинска лишат Сергея Новожилова мандата. Сложение полномочий народного избранника, отсидевшего срок по уголовному делу, будет рассматриваться на ближайшей сессии.

Сегодня, 13 ноября в городскую Думу Челябинска из суда поступил обвинительный приговор в отношении депутата Сергея Новожилова. Согласно 131 федерального закона об органах местного самоуправления, он является основанием для досрочного лишения депутата полномочий.

«Сейчас готовятся все необходимые документы. Проект решения будет вынесен на ближайшую сессию городской Думы. Она запланирована на 27 ноября», - сообщили в Думе Челябинска.

Напомним, депутат Челябинской городской думы, учредитель ООО «Архитектура и строительство», директор ООО «АНТЭП» Сергей Новожилов, был осужден за подстрекательство, пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Вместе с Новожиловым по уголовному делу проходил также бывшей начальник управления федеральной налоговой службы по региону Александр Путин. Он обвинялся по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, Сергей Новожилов дал взятку в виде ремонта квартиры Александру Путину на сумму порядка семи миллионов рублей за получение госконтрактов на ремонт налоговых инспекций. Своей вины обвиняемые не признали. В суде Путина и Новожилова оправдали по статье о взятке. Осудили только за превышение должностных полномочий и подстрекательство и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями. Оба уже вышли на свободу.