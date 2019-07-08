Свою «синюю папку» получил и глава Озерска

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с главой Озерского городского округа Евгением Щербаковым и вручил ему «синюю папку» с обращениями жителей, поступающими главе региона в социальных сетях.

Для закрытого территориального образования характерны те же проблемы, что и для большинства муниципалитетов области: дороги, требующие ремонта, состояние коммунальной инфраструктуры, качество и доступность медицинского обслуживания.

«Я посмотрел динамику финансирования за последние годы, надо признать, что на дорожное строительство выделялось мало средств», - констатировал глава региона. Текслер уже давал распоряжения о выделении дополнительных средств на эти цели городам и районам, в том числе и Озерску. Но пока этих средств недостаточно. Внимания требуют многие внутригородские дороги и пригородные трассы.

К городу есть большое количество вопросов по состоянию жилищно-коммунальной инфраструктуры, прежде всего, теплотрасс и водопроводных труб. «Из областного центра в ближайшее время направлю комиссию, которая проведет комплексную оценку проблемы и предложит решения», - отметил Алексей Текслер.

Предстоит решать проблемы и по городской среде. «Здесь есть определенные вопросы и на них указывают граждане», – отметил Алексей Текслер.

Уже в текущем году Озерскому городскому округу будут выделены дополнительные средства на дорожные работы. Принято важное решение о реконструкции трассы Озерск – Касли, уже в этом году ее приведут в порядок. Глава региона отдельно отметил дорогу Озерск – Метлино: состояние неудовлетворительное, сильно изношено покрытие, поэтому поставлена задача внести эту трассу в первоочередной план ремонта на следующий дорожный сезон.

Глава Озерска Евгений Щербаков пообещал главе региона, что все данные поручения будут проработаны, в кратчайший срок предложения по решению ключевых проблем предоставлены в областное правительство.

Генеральный директор государственной корпорации ГП «Росатом» Алексей Лихачёв после встречи с Алексеем Текслером и главами ЗАТО в регионе подчеркнул, что корпорация готова к системному взаимодействию с руководством региона. Намечен план дальнейших действий. «Сегодня мы не только заложили основу для сближения – достигли общие договоренности, но и наметили конкретные действия: главой региона сразу были приняты решения по ряду вопросов», - рассказал гендиректор Росатома. По его словам, конкретные шаги будут предприняты уже на этой рабочей неделе.

«Наших совместных действий - властей Челябинской области и Госкорпорации «Росатом» - будет достаточно, чтобы сделать шаг вперед как с точки зрения развития наших производственных планов, так и с точки зрения укрепления социальной сферы в городах, где присутствуют наши предприятия», – отметил Алексей Лихачев.

Жители Озерска в аккаунте главы региона рассказали еще о нескольких проблемах города. В частности, речь идет о садовых домиках, которые были построены вблизи действующего полигона ВВ (теперь Росгвардии). «Это создаёт сегодня сложности воинам в проведении практических стрельб, неся угрозу безопасности садоводам. Снос домиков (их там более чем за два десятилетия построено немало) решением суда также поднимет градус социального напряжения. Нужен компромисс, выработанный при участии руководства Росатома и Росгвардии и позволяющий выплатить компенсации тем садоводам, которые построили дома, заранее не будучи оповещенными о запрете на такое строительство», - рассказал один из жителей.

Другой горожанин предложил главе региона обратить внимание на район "Старый город" в Озёрске. По его словам, дома, построенные еще при Сталине, разваливаются. «Когда реновация деревянных домов в городе будет?», - спрашивают жители у главы региона, видимо, городские власти ответ на этот вопрос не дают.

Напомним, Алексей Текслер сразу после вступления в должность врио губернатора завел отдельные папки для каждого муниципального образования региона, куда собирает все проблемные вопросы по территории. Врио также предупредил глав муниципальных образований - те, кто не справится с поставленными задачами, пойдет в отставку.