Текслер – «Единой России»: Будем вместе работать над решением экологических задач

Власти Челябинской области намерены сотрудничать с партией «Единая Россия» для повышения экологической безопасности региона.

С таким заявлением врио губернатора Алексей Текслер выступил на пленарном заседании первого всероссийского экологического форума партии «Чистая страна» в Челябинске.

«Мы работаем над тем, чтобы Челябинская область стала комфортным, безопасным, привлекательным регионом для жизни и работы людей, - подчеркнул Текслер. - В этом плане экологическая безопасность – один из ключевых компонентов».

Алексей Текслер напомнил, что Челябинск и Магнитогорск (порядка 1,8 миллиона жителей) включены в перечень 12 мегаполисов страны, где наиболее сложная экологическая обстановка и фиксируются наибольшие объемы выбросов.

«Все наши предприятия работают в пределах нормативов, но каждый житель наших городов ощущает проблему с качеством воздуха, поэтому этой задачей мы будем заниматься постоянно», – сказал Текслер.

Для снижения высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха власти проводят работу со всеми промышленными предприятиями, которые осуществляют основную экологическую нагрузку. При этом «основной упор делается не только на совокупном объеме выбросов, но и в направлении самых вредных веществ, которые попадают в атмосферный воздух», подчеркнул Алексей Текслер.

Для выполнения поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по снижению вредных выбросов на 20% к 2024 году разработаны комплексные программы. В этом году запланировано проведение 80 вместо 50 мероприятий по улучшению экологической ситуации.

Разрабатываются новые решения по техперевооружению предприятий. Поставлена задача по отказу ТЭЦ, расположенных в черте город, от использования бурого угля и переводу их на газ.

Кроме того, запланирована работа по разгрузке транспортных артерий и по переходу на экологически чистый вид транспорта (электротранспорт и газомоторное топливо). Уже в 2019 году в Челябинске появятся новые автобусы на экологическом топливе, будет обновлен автопарк общественного транспорта. Эта работа продолжится и в следующем году. Алексей Текслер поручил властям Челябинска и экономическому блоку правительства области подготовить предложения по развитию электротранспорта в столице Южного Урала.

Также для достижения показателей по снижению нагрузки на атмосферный воздух немаловажным является закрытие городских свалок. В Челябинске свалка, которая почти 60 лет находилась в центре города, была полностью закрыта в сентябре 2018 года. В июне начнется рекультивация полигона. Это даст снижение общего объема вредных выбросов в областном центре на 63 тысяч тонн. В Магнитогорске закрытие свалки позволит снизить выбросы на 16 тысяч тонн.

Помимо этого, в процессе борьбы за чистый воздух не менее важны оперативный и точный мониторинг и информирование населения об этой работе. Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак напомнил важность обсуждения с жителями всех насущных вопросов, в том числе экология, леса, чистая вода, система обращения с отходами (выбор мест для строительства полигонов, мусороперерабатывающих заводов). Турчак считает, большинство резонансных тем возникает из-за того, что на местах власти не общаются с жителями и у людей нет необходимого объема информации. «Нужна дискуссия, нужно обсуждение, с людьми нужно советоваться, а не принимать решение в стенах кабинета», - отметил Турчак.

По его словам, например, для снятия напряжения по вопросам качества атмосферного воздуха нужно установить датчики объективного контроля качества атмосферного воздуха и сделать эти данные общедоступными для граждан.

Челябинская область намерена внедрить онлайн-систему мониторинга качества атмосферного воздуха. Соответствующее поручение Алексей Текслер уже дал по итогам форума.

Врио губернатора отметил, что все обсуждаемые вопросы на форуме крайне актуальны для региона. «Это дает возможность поднять на новый уровень все эти вопросы. Спасибо партии, будем вместе работать над решением экологических задач, которые поставил президент России и которых от нас ждут жители региона», – заключил Текслер.