Текслер – главам: У нас с вами общая ответственность

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер предупредил глав мунциипальных образований о новых критериях оценки их работы - они будут аналогичны требованиям, предъявляемым к губернаторам.

Об этом глава региона сообщил главам на областном совещании, которое проходит 16 мая в Челябинске.

Алексей Текслер поблагодарил участников совещания за работу в майские праздники и напомнил о наступлении трудовых будней. «Прошу всех нацелиться на эффективную работу», - обратился к главам врио губернатора.

Алексей Текслер отметил, что 25 апреля 2019 года президентом РФ подписан Указ, определяющий показатели оценки эффективности деятельности губернаторов и органов исполнительной власти субъектов. В списке 15 четких критериев. Будет оцениваться уровень доверия к власти (федеральной, региональной и местной), количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, объем инвестиций в основной капитал.

Будет учитываться также уровень реальной среднемесячной заработной платы, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, уровень образования.

При оценке работы руководителей будет особое внимание уделено также уровню городской среды, качеству окружающей среды и доле дорог, соответствующих нормативным требованиям.

«Несмотря на то, что Указ (президента – прим. ред.) обращен непосредственно к губернаторам и региональным правительствам, все эти критерии будут объективно применяться и к главам муниципальных образований в рамках ваших непосредственных полномочий. У нас с вами общая ответственность за каждую территорию и область в целом», - предупредил глав Алексей Текслер.

Руководитель региона подчеркнул, что от глав потребуются не просто формальные отчеты (которые на сегодня не все могут качественно готовить). По представленным цифрам будет оцениваться деятельность каждого главы, а также членов регионального правительства

«Нужно четко взаимодействовать по основным направлениям нашей работы между правительством области и муниципалитетами. «Нужен ясный результат совместной работы муниципалитетов, правительства, предпринимателей, организаций и граждан. Важно эффективно организовать работу на местах», - отметил глава региона.

Алексей Текслер пообещал главам, что в ходе своих рабочих поездок в муниципалитеты он обязательно будет проверять, как решаются вопросы, обозначенные в Указе. Правительству глава региона поручил каскадировать все показатели Указа на деятельность муниципалитетов.