Текслер: Любой руководитель без здоровой критики расслабится

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер заверяет, что он спокойно относится к критике, но только если она конструктивная.

Об этом врио главы региона рассказал на первой своей пресс-конференции в этой должности 4 апреля 2019 года.

«Куда же без критики. Любой руководитель без здоровой критики расслабится. Обратите внимание, я сказал здоровая критика», - пояснил Алексей Текслер, отвечая на вопрос журналиста, готов ли он терпеть критику в свой адрес.

В то же время, отметил врио губернатора, он понимает, что есть «разного рода провокационные истории», но он надеется, что региональные журналисты будут уважительно относиться к своей профессии и не допустят выпуска на своих страницах непроверенных фактов или клеветы.

«Я готов к открытому диалогу. И сейчас то, чем мы с вами занимаемся – лучший ответ на ваш вопрос, чем какие-то слова», - подытожил врио губернатора.

Алексей Текслер также рассказал представителям СМИ, что президент Владимир Путин дал ему самые добрые напутствия, отправляя наводить порядок в родной регион (Текслер уроженец Челябинска). «Напутствия были самые добрые. Это решения накопившихся проблем и развитие региона», - поделился врио губернатора.

Кроме того, Алексей Текслер легко ответил на вопрос про его собственный бизнес: «У меня нет никакого личного бизнеса. У моей супруги до недавнего времени был небольшой фитнес-центр, она его продала. Так что у нас нет никакого бизнеса. Это большой плюс для того, чтобы работать на этой территории. Я ни кем и ни чем не связан».

Напомним, предыдущий губернатор, по одной из версий, лишился своего поста именно из-за проблем с личным бизнесом. У него был бизнес до вступления в должность, а потом переписан через какое-то время на сына. Семейные фирмы получали немало бюджетных контрактов.