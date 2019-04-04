Текслер»: Мои «развороты» связаны с желанием получить объективную картину

Неожиданные изменения планов публичных поездок врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которые в народе уже назвали «развороты Текслера», объясняются желанием нового руководителя получить объективную картину ситуации во вверенном ему регионе.

Сегодня, 4 апреля, врио губернатора отвечая на вопрос журналиста о появившемся устойчивом выражении «разворот Текслера» (когда глава региона неожиданно для многих меняет планы рабочих визитов и делает незапланированные остановки и заезды) рассказал, что слышал о появившемся термине. Он спокойно относится к комментариям своих действий.

«У меня простая задача, увидеть все своими глазами. Когда заранее определяется маршрут, чиновники готовятся и понимают, как делать. Мне это не нужно. Развороты связаны с тем, что картинка должна быть объективной, - пояснил Алексей Текслер. - Других объяснений этому нет. Это никакой-то заранее срежиссированный ход».

Напомним, в первую свою рабочую поездку в должности врио губернатора Алексей Текслер должен был отправиться в объезд по Челябинску. И для него заранее были подготовлены объекты, там наведен порядок. Городские чиновники подготовились.

Но в последний момент глава региона поменял свои планы и отправился в Коркинский район (осмотреть чадящий разрез и розинскую горящую свалку), а затем в Полетаево на полигон ТКО. Кто-то успел в последний момент получить информацию о визите высокого гостя и быстро подготовиться, а кто-то из чиновников буквально подскочил на место в последнюю секунду перед приездом.

«Очевидно, что те объекты, которое мне предложили, не были, мягко говоря, оптимальными, чтобы знакомиться с регионом. И, конечно, я выбрал другие объекты и считаю, что поступил правильно», - пояснил врио губернатора свои действия.

Незапланированная встреча оказалась полезной как для той, так и для другой стороны. Алексей Текслер увидел реальную, а не приукрашенную картинку разреза и свалки. А глава Коркино сумел воспользоваться ситуацией и попросить дополнительно денег на дороги. Врио губернатора его услышал и сегодня на пресс-конференции рассказал, что первыми дополнительное финансирование на дороги получит Коркинский район. А всего муниципалитетам выделено 2,5 миллиарда рублей.

Алексей Текслер намерен продолжить практику неожиданных визитов и неподготовленных встреч: «И в дальнейшем я буду исходить из того, что надо обращать внимание на реальную картину и буду принимать решения соответствующим образом».

Не менее важным врио считает и контроль за исполнением поручений, которые он дал в ходе поездок по муниципалитетам. «Иначе моя система не работает. Поэтому все мои поручения стоят на контроле. Я не только доклады на этот счет получаю, но и стараюсь лично проконтролировать их исполнение. Работа в таком ключе будет продолжаться», - заверил Алексей Текслер.

Напомним, врио губернатора через неделю после визита в Коркинский район позвонил главе Наталье Лощининой и лично проконтролировал исполнение поручений. Кроме того, он намерен в ближайшее время встретиться с жителями района.