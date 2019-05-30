Текслер: Мы находимся не на том месте, которое заслуживаем

Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер впервые в статусе главы региона выступил с традиционным ежегодным отчетом о работе правительства.

На заседание регионального парламента присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы, главы муниципальных образований, руководители крупных, средних и малых предприятий, представители законодательных органов власти муниципалитетов, представители преподавательского, медицинского сообщества, общественных организаций и СМИ.

Алексей Текслер в начале выступления отметил, что намерен сконцентрироваться на текущем положении дел и обозначить направления развития. «Мы сегодня находимся не на том месте, которое заслуживаем. Наши возможности гораздо больше. В центре внимания должен быть человек», - начал свою речь глава региона.

Первая тема, на которой остановился глава региона, стало здравоохранение. Алексей Текслер пообещал, что больше никакой необдуманной оптимизации здравоохранения не будет. При этом будет проведен анализ уже проведенных оптимизационных процессов. И при необходимости часть убранного будет восстановлено.

Планируется построить до конца года 24 новых ФАПа, а до 2024 год – 100 ФАПов. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием. Предстоит решать вопрос и существенно дефицита медицинских кадров, особенно это касается детского здравоохранения. Планируется разработать программу по обеспечению жильем молодых врачей, особенно это касается сельских территорий. Будет реализован проект «Бережливая поликлиника».

В сфере образования планируется изменить систему подготовки кадров, персонализировать обучение, улучшать условия обучения, строить новые образовательные учреждения. Поставлено задача в течение трех лет построить 29 новых детских садов, чтобы существенно сократить очередность. «Давно назрела необходимость создания программы «Земский учитель». За основу будут взяты аналогичные программы в здравоохранении», - пообещал Алексей Текслер.

По словам главы региона, на сегодня важной является задача по развитию не только профессионального спорта, но и, прежде всего, поддержке детского спорта. И это будет уделено большое внимание. Планируется увеличить финансирование этого направления.

Большое внимание будет уделено поддержке одаренных детей и реализации новых культурных инициатив. «Считаю важным цифровизацию культурных проектов», - отметил Алексей Текслер.

Глава региона обратил особое внимание и на социальную сферу. Он пообещал, при при любой возможности власти будут расширять возможности социальной поддержки южноуральцев, при этом будет увеличиваться адресность помощи. Алексей Текслер отметил, что индексация выплат ветеранам труда области не проводилась в течение трех лет. «Считаю это несправедливым», - высказал свое мнение врио губернатора и пообещал, что в этом году выплаты будут увеличены.

Алексей Текслер также обратил внимание на необходимость наращивания поддержки социально-ориентированных организаций. При реализации социальных направлений необходимо учитывать не объем проделанной работы, а конечный результат, считает глава региона.

Отдельно врио губернатора остановился на экологии. Планируется в течение пяти лет сократить объемы выбросов на 20%, в том числе в Челябинске – на 38%. «Новые производства будут работать только с соблюдением всех экологических требований, - заверил глава региона. – Либо мы заставим соблюдать все требования, либо такие предприятия работать на территории нашей области не будут».

Алексей Текслер также предложил провести масштабную реновацию – перенести некоторые промышленные предприятия за пределы городской черты.

Алексей Текслер также пообещал, что нового мусорного коллапса в регионе не будет. Власти предпримут для этого все меры. Кроме того, глава региона уже дал поручение разработать программу «Зеленый город».

Алексей Текслер также остановился на экономической ситуации в регионе. На сегодня регион находится на 12 месте в стране по объему ВРП, по инвестициям в основной капитал – на 18-м, а по зарплате – на 36-м. Капитал уходит из региона, зарплаты снижаются по сравнению со средними по стране. Власти намерены переломить эту тенденцию. «Люди буду связывать свое будущее с регионом. Я в это верю», - заявил Текслер.

Глава региона также напомнил, что принял решение о восстановлении министерства промышленности области.

Врио губернатора подчеркнул, что большие планы у исполнительной власти и по улучшению ситуации в дорожной отрасли (на сегодня состояние дорог не устраивает ни жителей, ни главы региона). «Развитие транспорта должно быть увязано со стратегией развития городов», - отметил Текслер.

Глава региона также потребовал обеспечить качество предоставляемых жителям жилищно-коммунальных услуг и предупредил, что власти будут жестко пресекать любые попытки играть на тарифах.

«Человек, его интересы, уровень и качество жизни, комфортная и чистая среда. Это то, чем мы будем руководствоваться. Нужно кардинально поменять отношение к человеку. Перестать относиться к городам, как к дойной корове», - подытожил свое выступление глава региона.

Народные избранники одобрили отчет главы региона и не стали задавать ему никаких вопросов. «Это не только отчет, но и программа действий главы региона и правительства на повышение качества жизни. Дело чести каждого органа исполнительной власти, Законодательного собрания области поддержать программу и сделать все, чтобы она была реализована в сроки, обозначенные Алексеем Леонидовичем», - отметил спикер Владимир Мякуш.