Текслер: Несоблюдение антимонопольного законодательства будет служить поводом для серьезных выводов

Факты несоблюдения антимонопольного законодательства представителями органов власти Челябинской области, которые выявит УФАС, будут служить поводом для серьезных выводов, вплоть до кадровых решений.

Об этом заявил врио губернатора Алексей Тесклер на встрече с руководителем управления ФАС России по Челябинской области Анной Козловой.

Глава региона выразил надежду на конструктивные и эффективное взаимодействие региональной власти и антимонопольной службы. «Рассчитываю на то, что наши взаимоотношения будут конструктивными и эффективными. В свою очередь, готов максимально взаимодействовать с антимонопольной службой по всем направлениям», - заявил Алексей Текслер.

Предыдущее руководство региона не сумело найти общий язык и взаимопонимание с антимонопольным ведомством по ряду вопросов деятельности власти. Некоторые эксперты считают, что громкое дело по дорожным аукционам стало одной из причин отставки губернатора.

Напомним, УФАС региона выявила признаки картельного сговора на торгах по дорожному строительству в Челябинской области. Антимонопольная служба возбудила дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов в отношении губернатора, регионального миндортранса и АО Южуралмост». В марте 2019 года губернатор ушел в отставку. Глава миндортранса уволен по утрате доверия. Материалы дела направлены в правоохранительные органы.

Правительство Челябинской области получило предупреждение от регионального УФАС России по порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат при использовании земель сельскохозяйственного назначения.

Правительство Челябинской области и минэкологии региона подозревают в сговоре с предприятием ООО «Полигон ТБО», ставшего единственным получателем областных субсидий на организацию системы обращения с твердыми коммунальными отходами. УФАС продолжает держать на контроле аукционы по вывозу твердых коммунальных отходов. И там у ведомства есть вопросы.

Алексей Текслер и Анна Козлова обсудили вопросы контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. На встрече также поднимались вопросы обеспечения защиты и развития конкуренции, соблюдения законодательства о рекламе в регионе.