Текслер отправил в отставку «правую руку» Руслана Гаттарова

Руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве Российской Федерации в Москве Александр Шепилов отправлен в отставку.

Соответствующее постановление, подписанное временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером, опубликовано на сайте правительства региона.

«Освободить Шепилова Александра Олеговича от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 10 апреля 2019 года по инициативе гражданского служащего», - говорится в сообщении.

Александр Шепилов родился 6 декабря 1979 года в Новосибирске. Окончил медико-биологическое отделение факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) с красным дипломом. Работал в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», в родном вузе возглавлял профком студентов и был ассистентом кафедры клинической медицины.

Шепилов порядка четырех лет работал заместителем начальника управления по делам молодёжи Новосибирской области. В ноябре 2008 года – стал заместителем начальника Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России».

В мае 2010 года он перешел на работу в аппарат Совета Федерации помощником сенатора, работал секретарем комиссии по развитию информационного общества. Представительством Челябинской области Шепилов руководил с 2014 года.