Текслер представил главам своего нового первого заместителя

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер представил главам муниципальных образований своего нового первого заместителя – Виктора Мамина. Мамин уже более десяти лет трудится вместе с Алексеем Текслером в различных структурах и и вслед за ним приехал на Южный Урал.

Глава региона сообщил о принятых им еще несколько недель назад кадровых решениях на совещании с главами муниципалитетов, которое состоялось сегодня, 16 мая.

Напомним, специально для Виктора Мамина была введена еще одна должность первого вице-губернатора в структуре правительства области. Он был назначен на эту должность 26 апреля 2019 года. Изначально у главы региона был только один первый зам – Евгений Редин.

«Хотел бы представить вам первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Викторовича Мамина. Он будет курировать в администрации аппарат губернатора и правительства, управление делами, имущественный блок, информационную технологию и связь», - сообщил главам Алексей Текслер.

Виктор Мамин – единственный сотрудник в администрации губернатора и правительства Челябинской области, кто работает без приставки «и.о.» (исполняющий обязанности).

Виктор Мамин работал вместе с Алексеем Текслером в структурах Норникеля, АО «ГМК Казахалтын», в Красноярском «Полюсе», в министерстве энергетики РФ.

Справка.

Виктор Мамин родился 27 марта 1982 года в Норильске (на девять лет младше Алексея Текслера). Имеет два высших экономических образования: в 2004 году с отличием окончил Норильский государственный индустриальный институт по специальности «Экономика и управление на предприятии в металлургии» (этот же вуз по этой же специальности в 1995 году окончил и Алексей Текслер). В 2005 году в этом же вузе Мамин получил диплом (также с отличием) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Трудовую деятельность Виктор Мамин начал в 2004 году в ОАО «ГМК «Норильский никель». С 2007 по 2008 годы работал помощником генерального директора ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» (с 2006 года гендиректором компании был Алексей Текслер).

В 2008 году Мамин перешел на муниципальную службу, работал начальником Управления делами, руководителем аппарата администрации Норильска. В эти годы (с 2008 по 2009) главой администрации Норильска был Алексей Текслер.

С 2009 по 2011 года Виктор Мамин трудился заместителем генерального директора – руководителем аппарата АО «ГМК Казахалтын», Республика Казахстан. Гендиректором этого горно-металлургического концерна с сентября 2009 по декабрь 2011 года был Алексей Текслер.

В 2011 году Виктор Мамин вслед за Алексеем Текслером перешел на работу в Красноярскую бизнес-единицу группы компаний «Полюс», где руководил аппаратом ГК до 2013 года. Текслер был управляющим директором.

В июле 2013 года Алексей Текслер перешел на работу в министерство энергетики РФ, заняв пост замдиректора, а потом первого зама. Виктор Мамин стал руководить Департаментом корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК в минэнергетики.

С 2018 года Мамин работал заместителем директора Департамента ПАО «Россети».

В марте 2019 года Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области. И практически сразу в регион прилетел Виктор Мамин и стал вникать в дела областной администрации. 26 апреля 2019 года он был назначен первым заместителем Губернатора Челябинской области.